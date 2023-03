Aquarium in Miami stemt in met vrijlating orka na 50 jaar gevangenschap

Een orka die al meer dan vijftig jaar in gevangenschap leeft in de Verenigde Staten, wordt waarschijnlijk binnen twee jaar vrijgelaten.

Miami Seaquarium, waar het dier verblijft, is het eens geworden met dierenrechtenactivisten over de vrijlating. Orka Lolita (57) werd in 1970 gevangen in de buurt van Seattle en werd jarenlang ingezet bij shows in het aquarium in Miami. Voor de vrijlating van het dier is nog wel toestemming nodig van de staat Florida.

De discussie over het lot van de orka kwam in een stroomversnelling door de documentaire Blackfish in 2013. Daarin wordt kritisch gekeken naar het gevangen houden van orka's. Een actiegroep zette zich jarenlang in voor vrijlating van het dier. Vorig jaar maakte het aquarium bekend te stoppen met de shows met Lolita. Dat maakte de weg vrij voor haar vrijlating.

Geen natuurlijke vijanden

Een orka kan ongeveer tachtig jaar oud worden en heeft geen natuurlijke vijanden. Tot dusver is er weinig ervaring met de terugkeer naar zee van voorheen gevangen orka's.

In 1998 werd bij IJsland voor het eerst een orka in de natuur vrijgelaten; Keiko. Het dier was in 1979 gevangen en leefde jarenlang in een aquarium in Mexico. De orka was te zien in de succesvolle speelfilm Free Willy. Na de eerste film begon een campagne om Keiko vrij te laten in zijn natuurlijke leefgebied nabij IJsland. Daar werd het dier in 1998 naartoe gevlogen.

De orka werd in een baai uitgezet, maar kon er zelf op uit. Zo hoopten dierenactivisten dat het dier zou wennen aan zijn vrijheid. Keiko stierf uiteindelijk in 2003 op vermoedelijk 26-jarige leeftijd, waarschijnlijk aan de gevolgen van een longontsteking.

In de vervolgfilms van Free Willy werden een robot-orka en digitaal geanimeerde orka's gebruikt.