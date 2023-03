Van Gerwen vroeg uitgeschakeld in Berlijn na matte partij tegen Clayton

Voor de tweede keer in de Premier League is Michael van Gerwen al blijven steken in de kwartfinales. In zijn openingspartij tijdens de negende speelronde in Berlijn ging hij met 6-5 ten onder tegen Jonny Clayton.

Van Gerwen bakte er in de Duitse hoofdstad met een gemiddelde van 89.19 per beurt weinig van, zoals hij zelf na afloop ook aangaf. In de eerste leg tegen Clayton miste hij drie pijlen voor tops (dubbel 20), waarna de Welshman hem gelijk brak.