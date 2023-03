Griekspoor ontkomt niet aan operatie, maar wil geliefde gravelseizoen kans geven

Griekspoor kreeg daarnaast te horen dat een operatie op termijn noodzakelijk is. "Als ik mij nu laat opereren, kost het herstel vijf weken. Gezien mijn goede vorm in de laatste toernooien en mijn grote voorkeur voor het spelen op gravel, stel ik die operatie nog uit", zegt hij.

De 26-jarige tennisser speelt volgende week in het Marokkaanse Marrakech zijn eerste graveltoernooi van het jaar. "Dan wordt ook duidelijk in hoeverre mijn enkel het houdt, ik ga het in ieder geval proberen", aldus Griekspoor. Hij traint sinds maandag op het Spaanse eiland Mallorca, waar zijn coach Dennis Schenk woonachtig is.

Al langere tijd last

Griekspoor kampt al sinds de Australian Open in januari met (lichte) klachten aan zijn rechterenkel, die dikwijls de kop opstaken en daarna ook weer verdwenen (soms met behulp van pijnstillers).

De in Amsterdam woonachtige speler kent desondanks een succesvol seizoen. Hij won het ATP-toernooi van Pune, haalde op de Australian Open voor het eerst de derde ronde van een grandslamtoernooi en strandde op het ABN Amro Open in Rotterdam in de halve finales.

Door die prestaties is Griekspoor naar de 36ste plaats op de wereldranglijst gestegen, zijn beste positie ooit. Hij heeft op basis van die positie de komende periode, net als Botic van de Zandschulp, toegang tot alle grote graveltoernooien zoals Monte Carlo, Madrid en Rome.