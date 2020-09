Hamilton op pole bij GP Rusland, Verstappen knap tweede in kwalificatie

De Brit sloeg een gat van een halve seconde met de verrassend goed presterende Max Verstappen. Verstappen kende een wisselvallige aanloop naar de kwalificatie, maar zijn laatste rondje was ijzersterk. De Red Bull-coureur perste er een rondje in 1.31,867 uit.

Lewis Hamilton start zondag op het circuit van Sotsji van pole in de Grand Prix van Rusland. De Brit van Mercedes was met 1.31,304 in een moeizame kwalificatie uiteindelijk wel veel sneller dan al zijn concurrenten. Het is zijn 96ste poleposition in zijn loopbaan.

Hamilton had geluk zaterdagmiddag. De Brit lag er in het tweede deel van de kwalificatie bijna uit. De WK-leider moest zijn tijd van zijn eerste run voor een snelle ronde inleveren, omdat hij met zijn Mercedes in bocht achttien met vier wielen buiten de baan belandde.

Op dat moment was er nog niets aan de hand, maar op net iets meer dan twee minuten voor het einde van de tweede kwalificatiesessie crashte Sebastian Vettel met zijn Ferrari. De voorvleugel van de rode wagen bleef op het circuit liggen en het rechtervoorwiel brak af toen de Ferrari hard in de banden belandde. Gevolg: code rood, sessie gestopt.

2.15

Toen de ravage was opgeruimd bleven er voor Hamilton nog twee minuten en 15 seconden over om een tijd te neer te zetten, zodat zijn kwalificatie niet voortijdig voorbij was. Met de klok bijna op nul passeerde De Mercedes-coureur de finishlijn zodat hij nog een tijd kon neerzetten. Met de vierde plaats stelde hij zijn aanwezigheid in het derde en laatste kwalificatiedeel veilig.

Verstappen was voldoende aan zijn (1.33,157) op de mediumband om in de toptien te eindigen en zo ook een plaats in het beslissende kwalificatiedeel af te dwingen. Hij kan zodoende zondag op de door hem gewenste mediumband starten.

Na de klapper van Vettel wist ook zijn teamgenoot Charles Leclerc zich niet voor het slotstuk van de kwalificatie te plaatsen. Leclerc ontsnapte aan een ramp. Hij kon maar net de gecrashte bolide van Vettel ontwijken.