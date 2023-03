Vlaamse zanger Will Tura stopt: 'na 10.000 keer is het genoeg geweest'

De Vlaamse zanger Will Tura heeft aangekondigd te stoppen met optreden. De 82-jarige zanger zegt dat het "na 10.000 keer genoeg is geweest".

Tura, die eigenlijk Arthur Blanckaert heet, was ook in Nederland een bekende naam. Hij scoorde zijn grootste hit met Eenzaam zonder jou (1962), maar had in 1981 succes met Hopeloos. De zanger heeft meer dan honderd albums op zijn naam staan. Onder meer oud-bondscoach Dick Advocaat is groot fan van Will Tura.

In België had Tura vele grote hits. Hij zong ook bij de uitvaarten van koning Boudewijn in 1993 en koningin Fabiola in 2014: