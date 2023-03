Tweede overleg top kabinet over verkiezingsuitslag, 'niet alleen over stikstof'

Op het ministerie van Algemene Zaken is de top van het kabinet opnieuw bijeen om de consequenties te bespreken van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van twee weken geleden. De betrokken bewindspersonen wilden bij de inloop niet zeggen of er vanavond al duidelijkheid komt over heikele onderwerpen zoals het stikstofbeleid. Bij de verkiezingen leden alle vier coalitiepartijen stemmenverlies en boekte de BoerBurgerBeweging (BBB) in alle provincies een grote overwinning.

D66-leider Kaag sprak voorafgaand aan het overleg over "belangrijke inhoudelijke gesprekken " die vanavond wordt voortgezet. Haar secondant, D66-staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw, zei dat er "gewoon over de hele breedte" wordt gesproken, dus niet alleen over stikstof. CDA-staatssecretaris Van Rij van Financiën zei dat de gesprekken goed zijn voorbereid. "Het is wel de bedoeling dat we voortgang maken."

Huiswerk

Het eerste overleg, afgelopen dinsdagavond, duurde 4 uur. Iedereen had "huiswerk" meegekregen zei premier Rutte na afloop, zonder daar verder op in te gaan.

Rutte zei toen ook dat er verbeteringen nodig waren "op een aantal grote processen". Als voorbeeld noemde hij de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, de toeslagenaffaire en het stikstofbeleid. "Het kabinet gaat de komende tijd met zichzelf in gesprek en met de samenleving." CDA-leider Hoekstra voorspelde dat de gesprekken zeker enkele weken in beslag zullen nemen.

Het kabinet stuurt op korte termijn een brief naar de Tweede Kamer, in de aanloop naar het debat van volgende week over de verkiezingsuitslag. Het is nog onduidelijk hoe lang het overleg vanavond gaat duren, Haagse bronnen zeggen dat het weleens laat kan worden.