WNF verontrust over Nederlandse natuur, maar ziet ook lichtpuntjes

De natuur in Nederland is er slecht aan toe, en in sommige gebieden gaan flora en fauna steeds verder achteruit. Dat meldt het Wereld Natuur Fonds (WNF) in het rapport 'Living Planet Nederland'. Vogels als de patrijs en de veldleeuwerik zijn in aantal afgenomen. En ook het konijn, de adder en de egel hebben het moeilijk, aldus de organisatie.

Het WNF pleit voor grootschalig natuurherstel, om het verlies aan biodiversiteit te stoppen. Anders dreigen belangrijke leefgebieden van dieren en planten te verdwijnen. Vooral in duingebieden, heidegebieden en agrarische gebieden gaat het niet goed.

Flinke afname

Stikstof, verdroging en de versnippering van natuurgebieden zijn de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de natuur, aldus het WNF "In het agrarisch gebied, maar ook in natuurgebieden als duinen en heide, is de achteruitgang heel erg groot", waarschuwt Kirsten Haanraads van WNF in Nieuws en Co op NPO Radio 1. In agrarisch gebied is het aantal dieren sinds 1990 gemiddeld met bijna de helft afgenomen, in natuurgebieden gaat het om een afname met ruim zestig procent.

In de duinen ontstaan de problemen door verdroging als gevolg van het onttrekken van water voor de drinkwatervoorziening, zegt Haanraads. "Dat komt door een verdwenen dynamiek. Duinen zijn van nature plekken waar het waait, waar zeewater in terecht komt. Planten en dieren die daar een thuis vinden, zijn gewend aan de dynamiek en houden ervan."

Herstel is volgens Haanraads mogelijk door veranderingen in de dynamiek terug te brengen. Dat is bijvoorbeeld in Schoorl gedaan. "Een deel van de duinenrij is opengebroken, waardoor er weer een open verbinding met zee is."

Lichtpuntjes

Het WNF ziet ook lichtpuntjes. In moerassige gebieden en langs de rivieren is wél natuurherstel zichtbaar. "Dan zie je bijvoorbeeld dat de otter terugkeert naar de Biesbosch", zegt Haanraads. "Het mooie van rivieren is dat ze al met elkaar in verbinding staan, waardoor je de bedreiging heel makkelijk kunt opheffen. Dan is het zaak om de waterkwaliteit te verbeteren."

De slechtvalk ook is weer uit de gevarenzone, dankzij het verbod op de insecticide DDT en de plaatsing van nestkasten. Ook met de bever gaat het weer beter, net als met de specht.

Ook dierenpopulaties hollen achteruit. Gelukkig kan de mens er iets aan doen, zoals hier in De Onlanden, in het noorden van Drenthe: