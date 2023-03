Voetbalsters Wolfsburg, met Oranje-trio in de basis, naar laatste vier in CL

De voetbalsters van VfL Wolfsburg hebben zich na Barcelona en Arsenal als derde club geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De tweevoudig toernooiwinnaar, met het Nederlandse trio Dominique Janssen, Lynn Wilms en Jill Roord in de basis, speelde in eigen huis 1-1 tegen Paris Saint-Germain en dat was genoeg na de 1-0 zege van een week geleden in Parijs.

Lieke Martens ontbrak vorige week bij PSG, toen Janssen in Parijs vanaf elf meter de matchwinner werd voor de kampioen van Duitsland, maar liet zich in Wolfsburg al snel gelden. Ze kopte de bal terug op Laurina Fazer, die verzuimde wat zorgvuldiger met de kans om te springen. Dan deed Kadidiatou Diani dat in de elfde minuut beter, maar zij stond net een voetje buitenspel.

De Franse ploeg liet er geen misverstand over bestaan de in eigen huis opgelopen schade snel te willen herstellen, maar die werd na balverlies op het middenveld alleen maar groter. Alexandra Popp onderschepte de pass van Sandy Baltimore, kreeg even later de bal net buiten het strafschopgebied terug en verraste met een schot dat over de 1,75 meter lange doelvrouw Sarah Bouhaddi het doel inzeilde: 1-0.