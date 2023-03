Man opgepakt die vermoedelijk met luchtbuks op Apache-helikopter schoot

De Koninklijke Marechaussee heeft een man aangehouden die vandaag vanaf zijn perceel in Apeldoorn op een Apache-helikopter van defensie heeft geschoten.

Het is niet bekend welk wapen de schutter heeft gebruikt. Mogelijk was het een luchtbuks, zegt een woordvoerder van de Marechaussee. "De bemanning van de Apache had het incident vanmorgen doorgegeven. De man is later vandaag in overleg met het Openbaar Ministerie aangehouden", zegt de woordvoerder.

Over een mogelijk motief is nog niets te zeggen. De verdachte moet nog worden verhoord. Ook wordt zijn woning doorzocht. De helikopter kon veilig landen op vliegbasis Gilze-Rijen. Het is nog onbekend of de Apache schade heeft opgelopen.