Guus Meeuwis stopt met Groots met een Zachte G-concerten

Guus Meeuwis stopt na volgend jaar met zijn Groots met een Zachte G-concerten. Dat maakte de zanger bekend in het programma Khalid & Sophie. "2024 wordt de grote finale", aldus Meeuwis.

Meeuwis zei dat hij niet stopt omdat hij de concerten niet meer ziet zitten. "Het is juist nog in volle bloei en dan is het een heel mooi moment om te zeggen: ik wil verder", zei hij in het praatprogramma. "Ik voel dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging."

Door te stoppen met de concerten ontstaat er ruimte voor nieuwe dingen, aldus Meeuwis. De 51-jarige zanger legt uit dat hij veel tijd kwijt was aan de optredens. "Als ik het podium op kwam met Groots, zag ik meteen dingen waarvan ik dacht: dat moet volgend jaar beter. Ik ben heel het jaar met Groots bezig. En niet alleen ik. Het is echt een team effort. Maar ik had behoefte om dit nieuws nu al te delen, zo heb ik de tijd om zelf af te kicken, als Groots er straks niet meer is."

Tienduizenden fans

De concerten in het Philips Stadion, waarmee Guus Meeuwis 17 jaar geleden begon, brengen jaarlijks tienduizenden fans op de been. Maar ook buiten Brabant werd 'Groots' een succes, schrijft Omroep Brabant. In 2009 waren er ook concerten in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen, in 2013 was er een Groots-concert op Curaçao en in 2016 en 2017 gaf Guus winterconcerten in de Ziggo Dome in Amsterdam.

In 2020 werd de geplande jubileumeditie vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar juni 2021. Omdat er toen geen evenementen waren toegestaan, werden de optredens afgeblazen. In 2022 stond Meeuwis weer op het podium in het Philips Stadion in Eindhoven.