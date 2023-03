Belasting op haver- en rijstmelk, niet op koemelk en chocolademelk

De meeste plantaardige melkproducten, zoals rijstdranken en dranken gemaakt van haver, amandelen, kokos, noten en granen, worden aangemerkt als limonade en worden op 1 januari 2024 zwaarder belast. Het maakt daarbij niet uit of er suiker is toegevoegd of niet.

Dat antwoordt het kabinet op Kamervragen van de Partij voor de Dieren. Die partij wil weten waarom er geen belastingverhoging komt voor dierlijke melkproducten en wel voor plantaardige.

Volgens het kabinet is de uitzondering voor dierlijke melkproducten historisch gegroeid omdat melk nog altijd wordt beschouwd als een gezond product en eerste levensbehoefte. De uitzondering geldt ook voor sojadranken met toegevoegde vitamine B12 en calcium.

Meer belastinginkomsten

Volgend jaar gaat de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken, inclusief plantaardige melkproducten, omhoog van ongeveer 17 naar 26 cent per liter. De belastingverhoging is bedoeld om de belastinginkomsten op te schroeven. Volgens het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU levert het 300 miljoen euro per jaar op.

De verhoging van de verbruiksbelasting heeft weliswaar geen gezondheidsdoel, maar toch wil het kabinet aan de uitzondering voor dierlijke zuivelproducten vasthouden. Dit omdat de Gezondheidsraad heeft gezegd dat enkele porties zuivel per dag het risico op darmkanker en diabetes kunnen verlagen.

En ook al wil het kabinet bewerkstelligen dat mensen meer plantaardige eiwitten in plaats van dierlijke eiwitten gaan eten en drinken, het kabinet wil voor plantaardige melkproducten toch de verbruiksbelasting verhogen.

Chocolademelk met suiker

Op de vraag van de Partij voor de Dieren waarom chocolademelk met suiker onder de belastinguitzondering voor koemelk en ander dierlijke zuivel valt kwam nog geen duidelijk antwoord.

Het kabinet verwijst naar het onderzoek om een soort 'suikertaks' op zoete frisdranken te heffen voor het gezondheidseffect. "Daarbij wordt ook gekeken naar de huidige uitzondering van zuivel- en sojadranken", staat er in de brief. Hoe ver het met de plannen voor deze frisdrankentaks staat is niet duidelijk.

Een ander plan om via hogere belastingen gezonder gedrag te stimuleren, de verlaging van de btw op groente en fruit, dreigt te stranden. Gisteren werd bekend dat onderzoek heeft aangetoond dat dat plan duur is en nauwelijks effect zal hebben.