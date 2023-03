Hoe het kabinet jarenlang zweeg over de impact van Nederlandse bommen

Mocht het onverhoopt toch misgaan, dan worden "al deze gevallen serieus onderzocht", belooft toenmalig minister van Defensie Jeanine Hennis een half jaar later. "Als de kans bestaat dat een airstrike burgerslachtoffers heeft veroorzaakt, wordt de melding onderzocht door het land of de landen die op die plaats en tijd luchtaanvallen hebben uitgevoerd." Bij elk incident zou de Kamer worden geïnformeerd en gedupeerden mogelijk een schadevergoeding krijgen uitgekeerd.

Als het kabinet-Rutte II in 2014 besluit om met Nederlandse F-16's deel te nemen aan de internationale strijd tegen IS, is de belofte glashelder. Er wordt alléén aangevallen als vooraf uit berekeningen blijkt dat er geen burgers omkomen. Men is in staat "heel gericht en precies de doelen uit te schakelen, zonder nevenschade", vertelt commandant der strijdkrachten generaal Tom Middendorp aan de Kamer ( .pdf ).

Dit zal het ook het mantra worden van de daaropvolgende kabinetten. De nationale veiligheid en die van de vliegers staat op het spel, is de mededeling. Dat er geen burgers omkomen bij Nederlandse aanvallen, daar moet de Tweede Kamer het kabinet maar op vertrouwen. Pogingen van journalisten van het AD, RTL en de NOS om meer informatie te krijgen over de bombardementen stranden op het argument van de veiligheid.

Een paar maanden later gaan de luiken bij Defensie definitief dicht. SP-Kamerlid Harry van Bommel vraagt opnieuw of Nederland echt niet betrokken is bij incidenten en specifiek verwijst naar een rapport waarin ook het incident in Hawija wordt genoemd. "Om operationele redenen en omwille van de binnenlandse veiligheid doen wij geen uitspraken over specifieke gevallen", luidt het antwoord van het kabinet.

"Voor zover op dit moment bekend, is er geen sprake geweest van Nederlandse betrokkenheid", schrijft minister Hennis aan de Kamer . Dat is niet waar, zo blijkt later, want op dat moment weet het ministerie van Defensie al dat de Amerikanen onderzoek doen naar een incident dat een paar weken eerder plaatsvond in Hawija - waarbij zeker zeventig burgers omkwamen.

Al snel blijkt dat er bij de precisiebombardementen van de internationale coalitie niet alleen maar IS-strijders omkomen. Als er in de loop van 2015 in internationale media berichten verschijnen over honderden burgerdoden, wil de Tweede Kamer weten of deze aanvallen door Nederland zijn uitgevoerd.

Hoewel in de loop der jaren steeds duidelijker wordt dat er duizenden burgers omkomen bij internationale luchtaanvallen, lijkt er bij Nederlandse bombardementen nooit iets mis te gaan. De eerste keer dat het ministerie van Defensie bevestigt dat er burgerdoden zijn te betreuren, is pas in 2018. Dat is bijna vier jaar na de start van de missie. Bij één incident zijn burgers omgekomen, bij een tweede "zeer waarschijnlijk", meldt toenmalig minister Ank Bijleveld van Defensie. Om welke specifieke aanvallen het gaat, vermeldt ze niet.

Van kritiek op het beleid begrijpt het kabinet niets. "Ik vind het eigenlijk onrecht doen aan die mannen en vrouwen die hier dat moeilijke werk doen, om dan te zeggen dat we niet transparant zouden zijn", zegt minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok tegen EenVandaag. "Het is niet zo dat er bewust informatie achter wordt gehouden."

Maar dat er wel degelijk relevante informatie niet is gedeeld wordt pijnlijk duidelijk als in 2019 uit onderzoek van de NOS en NRC blijkt dat een van de incidenten waar minister Bijleveld naar verwees, het bombardement betreft dat een hele wijk in Hawija verwoestte. Minister Bijleveld erkent dat Nederland deze aanval heeft uitgevoerd, net als het vergisbombardement op twee familiewoningen in Mosul hetzelfde jaar. Voor het eerst is Defensie open over specifieke incidenten.

Hoewel minister Jeanine Hennis had beloofd bij elk incident te kijken naar compensatie, was dat bij deze twee incidenten niet gebeurd. Volgens Defensie kon dat niet, want dat had "geleid tot het openbaar worden van de exacte locatie, datum en het vermoedelijke aantal burgerslachtoffers".