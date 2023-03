Meldkamers mogen pers blijven waarschuwen, uitzondering voor ambulances

Journalisten blijven voorlopig meldingen ontvangen wanneer de politie en de brandweer uitrukken, bijvoorbeeld bij grote branden of steekincidenten. Dat heeft minister Yeşilgöz (Justitie) aangekondigd. Dat geldt niet voor ambulanceritten: per 1 april worden media niet meer automatisch geïnformeerd als ambulances op een melding reageren.

De minister had eerder gezegd dat ze af wil van de zogenoemde persalarmering. Sinds 2018 gebruikt de politie dat systeem om landelijke en lokale media te informeren over grote incidenten. Journalisten die erop geabonneerd zijn, krijgen gelijktijdig met de hulpdiensten tekstberichten over zo'n incident.

Yeşilgöz kondigde eerder aan dat de persalarmering op 1 april zou stoppen. Ze volgde daarmee een advies van de landsadvocaat, die had gesteld dat er geen wettelijke basis voor het systeem was. Het melden van zulke informatie aan de media zou indruisen tegen de privacywetgeving. Maar verschillende mediabedrijven en belangenorganisaties kwamen in verzet.

Volgens persbureau ANP geeft de minister nu een tijdelijke machtiging af om meldingen over de politie en de brandweer alsnog toe te staan. Voor ambulanceritten verandert het systeem wel vanwege het medisch beroepsgeheim waar ambulancemedewerkers aan gebonden zijn.

Branchevereniging Ambulancezorg Nederland had de landsadvocaat gevraagd naar het systeem te kijken omdat journalisten vaak eerder dan ambulancepersoneel ter plaatse zijn.

'Werk bemoeilijken'

Onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren tekenden bezwaar aan tegen stopzetting van de persalarmering. Dat gold ook voor onder meer persbureau ANP, RTL Nieuws en NOS Nieuws.

Vakbond NVJ zei dat het het stopzetten van het systeem het werk van journalisten bemoeilijkt. Tegenover het ANP erkent de minister nu dat het stopzetten van het systeem "een grote groep journalisten en persfotografen raakt". De bewindsvrouw wil daarom kijken naar een alternatief. Volgens het ANP gaat het om een gesloten systeem dat geaccrediteerde journalisten op de hoogte brengt van meldingen vanuit de politie, brandweer en veiligheidsregio's.