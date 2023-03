Van Aert bulkt van het vertrouwen richting De Ronde: 'Elke situatie kunnen we aan'

Ondanks het gemis van ploeggenoot Dylan van Baarle bulkt favoriet Wout van Aert van het vertrouwen in aanloop naar de 107de manneneditie van de Ronde van Vlaanderen.

Misschien is het alleen al omdat Van Aerts wielerteam Jumbo-Visma momenteel de dienst uitmaakt in de Belgische koersen.

Hij won vorige week de E3 Saxo Classic, Van Baarle zegevierde in februari in Omloop het Nieuwsblad, de Belg Tiesj Benoot greep de winst in Kuurne-Brussel-Kuurne en de Fransman Christophe Laporte was in maart de beste in Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen.

Met name de winst van Gent-Wevelgem was erg overtuigend, aangezien Van Aert en Laporte na een lange Jumbo-solo samen over de finish kwamen.

Veel vertrouwen

"Ik denk dat dit ons enorm veel vertrouwen geeft", zegt Van Aert. "We hebben die verschillende koersen onder verschillende omstandigheden afgewerkt, dat geeft de groep vertrouwen dat we geen enkele situatie hoeven te vrezen."

Van Aert, die een tweede plaats in 2020 als beste resultaat heeft in De Ronde, kent de klassieker van haver tot gort. Toch heeft de Belg deze week de beklimmingen van de koers nog een keer verkend.

"Het is bijna niet nodig, maar voel het gevoel vind ik het fijn om die klimmen nog een keer op te rijden", aldus Van Aert. "De Ronde van Vlaanderen heeft toch een aantal andere beklimmingen dan in de voorgaande weken. Ik houd er dus aan vast om die nog een keer te hebben gezien."