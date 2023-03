Metershoge pop van stro in weiland Eemnes langs A1 afgebroken

Een metershoge stropop die een half jaar in een weiland in Eemnes vlakbij de A1 stond, is afgebroken. De pop symboliseerde het regionale protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De provincie Utrecht heeft de eigenaar opgedragen om de pop af te breken. Dat wilde hij tot vandaag niet doen, maar na de verkiezingswinst van de BBB heeft de veehouder samen met anderen de pop vandaag toch gesloopt. De pop met omgekeerde vlag stond al die tijd in de achtertuin van agrariër Pieter Seldenrijk. Hij heeft dan ook dubbele gevoelens bij het weghalen van zijn stropop: "Het is een eyecatcher, ook voor jezelf. Elke keer als ik erlangs rijd begin ik toch te glimlachen", zegt hij tegen NH Nieuws. In februari, vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen, werd de veehouder al door de provincie Utrecht verzocht om de stropop zo snel mogelijk weg te halen. Maar Seldenrijk zag dat niet zitten. "Je maakt eigenlijk geen reclame, het is vrijheid van meningsuiting", zei hij tegen RTV Utrecht. Seldenrijk gaf toen al aan dat de pop in ieder geval tot na de Provinciale Statenverkiezingen zou blijven staan. Bekijk hier de beelden van het afbreken van de pop:

