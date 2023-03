Scholen geven meisjes minder vaak advies om technisch beroep te kiezen dan jongens

Decanen en mentoren geven meisjes minder vaak het advies om een technisch profiel of beroep te kiezen dan jongens. Dat blijkt uit onderzoek van VHTO, expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek & IT. Daardoor worden volgens VHTO typische mannen- en vrouwenberoepen in stand gehouden.

Aan 166 onderwijsprofessionals werd gevraagd om een advies te geven aan een fictieve leerling die twijfelt over een technisch profiel. In de helft van de gevallen heette de leerling Anouk, in de andere helft Thomas. Thomas kreeg bijna twee keer zo vaak een positief advies voor een technische keuze.

Volgens het onderzoek is de kans dat een vrouw in Nederland in de bèta, techniek of IT gaat werken slechts 16 procent, terwijl in de sectoren zorg en welzijn zo'n 70 procent van de werknemers vrouw is.

Hardnekkige vooroordelen

"We hebben allemaal hardnekkige vooroordelen die we onbewust meenemen", stelt projectleider bij het VHTO Andju Soekhai. "Ook decanen en mentoren kunnen hier een vooroordeel in hebben en dat nemen ze mee in hun advies", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Zelf kreeg ze ooit het advies om het profiel Cultuur en Maatschappij te kiezen. "Ik heb bij de decaan aangegeven dat ik interesse had in de techniek en dat verder wilde ontwikkelen. Daarna heb ik toch een technische opleiding gevolgd. De decaan had een bepaald beeld over mij dat niet klopte."

Onbewust sturen

"Ik schrik er wel een beetje van. Ik ben blij dat dit onderzoek er is", zegt Minette van den Bemd, decaan en beleidsmedewerker van de brancheorganisatie voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Van den Bemd denkt dat onderwijsprofessionals soms onbewust sturen in het geven van advies en is blij dat dit rapport helpt bij de bewustwording daarvan.

"Vaak zijn de testen die worden afgenomen ook vrij stereotiep. Dus het is goed om te kijken hoe we de bewustwording hiervan weer even kunnen aanwakkeren", vindt Van den Bemd.

Soekhai benadrukt dat het belangrijk is dat techniek voor iedereen is: "Elke leerling moet een kans krijgen om dat zelf te ontdekken en ontwikkelen."

Vandaag was dat mogelijk tijdens Girls' Day. Meer dan 9000 meisjes van 10 tot 15 jaar gingen op bedrijfsbezoek om te zien wat er gebeurt in technische bedrijven. Doel daarvan was om hun interesse voor de technische sector aan te wakkeren. "En hen het zelfvertrouwen te geven dat ze de techniek in kunnen gaan", zegt Soekhai.