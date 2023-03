Veroordeelde vader van meisje dat anti-oorlogstekening maakte opgepakt

Een Russische man die dinsdag is veroordeeld tot twee jaar strafkamp voor het 'in diskrediet brengen van het leger' is opgepakt. Zijn dochter maakte vorig jaar een tekening tegen de oorlog in Oekraïne, waarna de Russische autoriteiten een onderzoek tegen hem startten.

Aleksej Moskaljov, zoals de man heet, had huisarrest in zijn woonplaats Efremov, maar wist toch te vluchten. Een advocaat die met Moskaljov in contact staat zegt dat de Rus is gearresteerd in Minsk, de hoofdstad van Belarus. Waarschijnlijk nadat hij zijn mobiele telefoon had aangezet en daardoor zijn locatie kon worden achterhaald.

Het is niet duidelijk hoe Moskaljov in Minsk is beland. Het duurt waarschijnlijk een aantal dagen voordat hij terug wordt gestuurd naar Rusland, zegt de advocaat van de familie.

Tekening

Masja, de 13-jarige dochter van Moskaljov, moest vorig jaar op school een tekening maken als steun aan de Russische militairen in Oekraïne. Maar ze schreef onder meer "glorie aan Oekraïne" en "nee tegen oorlog" op haar tekening.