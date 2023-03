Uitbraak van salmonella in Europa gelinkt aan kebab, ook gevallen in Nederland

Het Europese gezondheidsinstituut ECDC waarschuwt voor een golf aan salmonellabesmettingen, die vooral veroorzaakt wordt door vervuilde kebab gemaakt van kippenvlees. Sinds juni 2017 zijn er 210 geregistreerde besmettingen van 'Salmonella Virchow ST16', in vijf Europese Landen, het Verenigd Koninkrijk in de Verenigde Staten. Veel gevallen zijn te herleiden aan kebabzaken.

Volgens het ECDC is er niemand overleden aan de gevolgen van de besmetting, maar moest een deel van de mensen wel naar het ziekenhuis. Het ECDC en de Europese voedselveiligheidsorganisatie EFSA denken dat er nog veel meer gevallen zijn van deze bacterie, en houden er ook rekening mee dat het aantal gevallen zal stijgen.

Frankrijk telde met 111 besmettingen de meeste gevallen, gevolgd door Nederland. In ons land zijn 34 bevestigde gevallen van deze specifieke bacterie vastgesteld. De meeste gevallen waren in 2020 (21), dit jaar waren het er tot nu toe drie. Of de mensen in Nederland ook ziek zijn geworden door vervuilde kebab is niet duidelijk. Volgens het ECDC is de bron van de infectie bij de Nederlanders niet bekend.

Wel bekend is dat deze specifieke salmonellabacterie tussen 2018 en 2022 in Nederland vijf keer is vastgesteld in kippenvlees. In twee gevallen werd de bacterie gevonden in kippenvlees, afkomstig uit twee verschillende slachthuizen. Drie andere vervuilde partijen zaten in kip uit Brazilië. Het is niet bekend waar de bacterie is ontstaan.