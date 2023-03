Sekswerkers demonstreren in Amsterdam: 'Ons verhuizen is geen oplossing'

Sekswerkers hebben vanmiddag in Amsterdam gedemonstreerd tegen de vroegere sluitingstijden van raamprostitutie op de Wallen en de komst van een erotisch centrum. Dat gebeurde op de middag dat raadsleden over het plan debatteerden.

Sekswerkers hebben vanmiddag in Amsterdam gedemonstreerd tegen de vroegere sluitingstijden van raamprostitutie op de Wallen en de komst van een erotisch centrum. Op datzelfde moment hadden raadsleden een debat over de plannen. - NOS

De demonstranten vinden dat door de vervroegde sluitingstijden sekswerkers gedwongen worden om naar het nieuwe erotisch centrum te verhuizen. Ook stellen ze dat er in plaats van de aangepaste sluitingstijden meer handhaving moet komen.

"We willen niet verplaatst worden", zei een van de sekswerkers. "Niet naar een erotisch centrum en niet ergens anders heen. We willen iets doen aan de problemen in het gebied. Doe iets aan de drugsdealers en het respectloze gedrag. Ons verhuizen is geen oplossing."

Halsema antwoordde de demonstranten dat ze op de hoogte is van de zorgen van de sekswerkers en dat er een afspraak staat om met hen te praten. Ze zei ook dat de sekswerkers niet het probleem waren.

Ook bewoners fel tegen komst erotisch centrum

Aankomende zaterdag moeten de vervroegde sluitingstijden voor raamprostitutie op de Wallen ingaan. De eindtijd gaat dan van 06.00 uur naar 03.00 uur. Ook de horeca gaat eerder dicht en vanaf half mei geldt er een blowverbod. Met de maatregelen wil het stadsbestuur de drukte en overlast in de binnenstad tegengaan.

Ook een nieuw erotisch centrum moet volgens de gemeente bijdragen aan minder overlast en drukte op de Wallen. De gemeente heeft drie opties op het oog: twee in Amsterdam-Zuid, niet ver van het RAI-congrescentrum en een op de oude NDSM-scheepswerf in Amsterdam-Noord. Tegen de plannen voor het centrum is ook veel verzet onder inwoners.