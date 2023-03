Verschepen nijlpaarden drugsbaron Escobar kost Colombia miljoenen

Het verschepen van tientallen nijlpaarden waarvan een deel ooit eigendom was van drugsbaron Pablo Escobar, kost Colombia miljoenen. Het land schat dat het zo'n 3,5 miljoen dollar (3,2 miljoen euro) kwijt zal zijn om de dieren naar buitenlandse opvangcentra te krijgen.

Escobar importeerde in de jaren 80 vanuit Afrika meerdere diersoorten, waaronder vier nijlpaarden. De dieren werden ondergebracht in zijn privédierentuin in het noordwesten van Colombia.

Nadat Escobar in 1993 werd doodgeschoten braken de dieren uit en plantten zij zich voort. Inmiddels bestaat de populatie uit zo'n 150 nijlpaarden die voornamelijk leven rond de Magdalena-rivier. In het gebied brengen ze schade toe aan het ecosysteem en ook aanvallen op mensen komen steeds vaker voor.

De komende maanden moeten daarom tien exemplaren naar Mexico worden verscheept en nog eens zestig nijlpaarden naar India. Met aas zullen de dieren in hokken worden gelokt, waarna ze in speciale kisten worden gestopt waarin ze kunnen worden vervoerd.

Geen natuurlijke vijanden

Colombia wil al langer van de dieren af, maar ondanks een sterilisatieprogramma blijft de populatie maar groeien. Volgen de lokale autoriteiten planten de dieren zich sneller voort dan men ze kan opsporen en steriliseren.

Volgens The Guardian gaat het inmiddels om de grootste populatie nijlpaarden buiten Afrika. Omdat de dieren geen natuurlijke vijanden hebben in Colombia, zou het aantal nijlpaarden in 2034 wel eens opgelopen kunnen zijn tot 1400.

In 2009 werd overigens het plan opgevat om de dieren te ruimen, maar dit ging uiteindelijk niet door nadat beelden van de actie waren uitgelekt en er nationale ophef ontstond.

De Colombiaanse nijlpaarden worden beschoten met een anticonceptiemiddel: