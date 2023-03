Negen doden bij botsing legerhelikopters in VS

Bij een botsing van twee legerhelikopters in de Amerikaanse staat Kentucky zijn negen militairen omgekomen. Het ongeluk gebeurde tijdens een trainingsmissie.

Alle slachtoffers waren inzittenden van de twee Black Hawk-helikopters. Ze botsten woensdagavond rond 22.00 uur plaatselijke tijd op elkaar en stortten neer in Trigg County, in het zuidwesten van Kentucky.

Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer was volgens plaatselijke weerbureaus kalm en de lucht onbewolkt.

Ooggetuigen beschrijven hoe ze de helikopers vlak voor het ongeluk laag zagen vliegen en dicht bij elkaar. Toen de toestellen een bocht maakten kwamen ze in botsing met elkaar. "Alle lichten in de helikopters gingen uit. Het was alsof ze uit elkaar ploften en toen zagen we een enorme gloeiende vuurbal. Het leek wel vuurwerk in de lucht", aldus een bewoner.

'Zware dag'

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie sprak van een "zware dag" voor het leger. "Onze gedachten gaan uit naar de families van onze soldaten." Ook de gouverneur van Kentucky sprak zijn steun uit.

De toestellen waren beide van het type HH-60. Dat is een variant van de Black Hawk die voor allerlei militaire operaties wordt ingezet, van luchtaanvallen tot de evacuatie van gewonden. De heli's komen vaak in actie bij overzeese conflicten.

Afgelopen maand kwamen twee piloten van de National Guard om bij een crash met een Black Hawk bij een snelweg in Alabama, ook tijdens een trainingsvlucht. In 2018 stortte een helikopter van hetzelfde type neer in Irak. Daarbij kwamen toen zeven Amerikaanse militairen om het leven. Ook in 2020 waren er diverse ongelukken met Black Hawk-toestellen, onder meer in de Sinaïwoestijn en Taiwan.