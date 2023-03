Zingende 'discipel' Michel Mulder weer op het ijs, als coach bij Team Novus

Michel Mulder staat komende winter weer op het ijs. De voormalig olympisch en wereldkampioen verdween in 2022 uit de schaatssport maar gaat volgend seizoen bij Team Novus atleten begeleiden. Novus is een in oktober 2022 opgestelde ploeg met schaatsers uit verschillende Europese landen. Mulder, olympisch kampioen op de 500 meter in 2014, krijgt onder anderen sprinters Vanessa Herzog en Cornelius Kersten onder zijn hoede. Herzog werd afgelopen winter derde op de EK sprint, achter Jutta Leerdam en Femke Kok. Kersten, schaats-Brit uit Haarlem, veroverde in maart op de WK afstanden brons op de 1.000 meter. Ook de Nederlandse sprintster Dione Voskamp zit bij de ploeg. Met Butter en Geerdinck Bij Team Novus wordt Mulder collega van voormalig marathonloper Michel Butter en voormalig schaatser Thomas Geerdinck. Mulder roemt hoofdcoach van de ploeg Daniel Greig voor het leiden van de schaatsploeg in hun eerste seizoen. "Dat is goed voor de internationale ontwikkeling van de schaatssport en ik draag daar graag mijn steentje aan bij."

Michel Mulder begeleidt schaatsster Marrit Flederus bij WB-wedstrijden begin 2022 - ANP

Mulder stopte begin 2020 met schaatsen en werd kort daarna trainer bij Team Reggeborgh. Daar vertrok hij twee jaar later weer omdat het "tijd was voor nieuwe uitdagingen", zoals hij het destijds omschreef op sociale media. Sindsdien rondde Mulder de studie 'coaching' af aan het Johan Cruyff Institute, was hij schaatsanalist bij de NOS en is hij zich gaan concentreren op een muziekcarrière, een passie die hij deelt met broer Ronald Mulder. Michel deed in 2022 mee aan zangprogramma Secret Duets en begon zijn eigen rockband. Op 6 april schittert Mulder live als een van de discipelen in bijbelmusical The Passion.

"Ik heb in 2022 heel bewust even afstand genomen van de sport, na ruim 16 jaar actief te zijn geweest als schaatser en trainer", zegt Mulder. "Ik wilde mijn blik verruimen en heb het afgelopen jaar andere leuke dingen gedaan. Maar het begon toch weer te kriebelen." Mulder geeft toe aan de ijsdrang en Greig, de Australische oud-schaatser, is er blij mee. "Michel is een geweldige aanvulling op onze trainingsstaf, die nu compleet en van een zeer hoog niveau is."