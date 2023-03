Vanavond op tv: Burgerdoden door Nederlandse bommen • Rusland pakt Amerikaanse journalist op • Kabinet bijeen

In 2016 zijn er bij een Nederlands bombardement op een woongebouw in de Iraakse stad Mosul zeker zeven burgers om het leven gekomen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS, Nieuwsuur en NRC. Defensie heeft aangekondigd het incident te onderzoeken.

Amerikaanse journalist opgepakt in Rusland

De 31-jarige Evan Gershkovich, correspondent van de Amerikaanse krant The Wall Street Journal, is opgepakt in Rusland. De autoriteiten verdenken hem van spionage, en volgens een woordvoerder van het Kremlin is hij "op heterdaad betrapt".

Zijn krant ontkent alle beschuldigingen en maakt zich ernstige zorgen over zijn veiligheid.