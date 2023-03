PEC-middenvelder Van den Belt straalt na overstap: 'Feyenoord is mijn club'

Glunderend, een lach van oor tot oor boven het trainingstenue van - nu nog - PEC Zwolle. Thomas van de Belt is vanaf komende zomer speler van Feyenoord en dat is (cliché-alarm!) een droom die uitkomt. "Feyenoord is mijn club." Als Ajax zich had gemeld, had Van den Belt zich niet in zulke enthousiaste bewoordingen uitgedrukt, benadrukt hij. Dit komt door zijn opa, die het Feyenoord-virus aan hem heeft overgedragen. "Dat heeft hij goed gedaan." Vader Gerald, voormalig profvoetballer en oud-directeur van de Zwolse club, was niet direct een Feyenoord-fan. "Misschien nu iets meer", zegt Thomas van den Belt met een glimlach.

Gerald van den Belt (midden, vijfde van links) op de teamfoto van FC Zwolle met Arne Slot (onder, derde van links) in juli 1996 - Pro shots

Van den Belt senior heeft wel een directe lijn met de Rotterdamse topclub, hij is goed bevriend met succestrainer Arne Slot. Bracht dit de overstap in een stroomversnelling? Thomas van den Belt: "Ik ken Arne wel, maar ik heb daar geen gebruikt van gemaakt." "Ik denk dat ik gewoon gepresteerd heb op het veld en dat dit Feyenoord en andere clubs is opgevallen. Hij had mij niet willen hebben als ik een slechte speler was", vervolgt Van den Belt, die vorig seizoen ook al dertig wedstrijden in de eredivisie speelde. Topseizoen in Zwolle 'Gewoon gepresteerd' heeft de in Kampen opgegroeide aanvallende middenvelder zeker. Hij was dit seizoen al goed voor dertien goals en acht assists voor de koploper in de eerste divisie. Door zijn goede prestaties wilde Feyenoord hem al in de winterstop hebben, maar PEC hield hem in Zwolle.

Thomas van den Belt speelde in januari voor de beker al tegen zijn nieuwe club Feyenoord - Pro shots