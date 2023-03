Relatie EU-China 'afstandelijker en ingewikkelder' geworden, Von der Leyen wil nieuwe balans

De Europese Unie moet een nieuwe balans vinden in de verhouding met China. Dat zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie vanmorgen in een toespraak in Brussel. Ze brengt volgende week een bezoek aan China, samen met de Franse president Macron.

Het bezoek komt op een moment dat de verhouding tussen de EU en China onder druk staat. De EU maakt zich zorgen over de grote economische afhankelijkheid van China. Ook de innige banden van de Chinese president Xi met de Russische president Poetin stemmen de EU tot zorg.

"Tijdens een bezoek aan Moskou veroordeelde Xi de gruwelijke en illegale inval van Rusland in Oekraïne niet", keek Von der Leyen terug naar vorige week. Ze zei dat China, als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad, juist vrede zou moeten bevorderen.

Machtigste land ter wereld

Volgens Von der Leyen is de manier waarop China zijn invloedsfeer vergroot verkeerd. Ze benadrukte dat China het machtigste land ter wereld wil worden en daarom militair gezien assertiever is in de eigen regio, bijvoorbeeld rond Taiwan.

Verder wees Von der Leyen op het verspreiden van desinformatie door China en op mensenrechtenschendingen in Xinjang. Het zijn wat haar betreft allemaal zaken die bewijzen dat de relatie met China moet worden heroverwogen.

De relatie met de EU is "afstandelijker en ingewikkelder" geworden, vindt Von der Leyen. Toch wil ze de banden met China zeker niet verbreken. Volgens haar is dat in het belang van de welvaart en veiligheid van de EU. Diplomatieke relaties moeten erop gericht zijn risico's te minimaliseren.

Chiptechnologie

Ook overweegt de Europese Commissie om dit jaar met een voorstel te komen om investeringen rond gevoelige technologie in China te beperken. Het gaat dan onder meer om microchips, kunstmatige intelligentie en biotechnologie.

Begin maart maakte de Nederlandse regering al bekend dat er een exportverbod komt voor bepaalde geavanceerde chipmachines naar China, zonder dat land bij naam te noemen. Het plan dat Von der Leyen aankondigt moet ook voorkomen dat Europese technologie door China kan worden misbruikt voor de defensie-industrie.