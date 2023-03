Openheid over salarissen moet loonkloof tussen man en vrouw dichten

Dertien procent. Zoveel verdienen vrouwen gemiddeld minder dan mannen in de Europese Unie. En daar wil Brussel wat aan doen. Vandaag tekende de EU een wet die transparantie over salarissen moet bevorderen, om de loonkloof tussen mannen en vrouwen verder te dichten. "Vrouwen van Europa, het is tijd om te krijgen wat jullie verdienen", zette hoofdonderhandelaar Samira Rafaela (D66) na de stemming op Twitter. Zo wordt het loongeheim verboden, wat betekent dat je als werknemer informatie mag opvragen over de salarissen van collega's. Als je dat doet, dan krijg je het gemiddelde salaris binnen je functiegroep te horen, opgesplitst in mannen en vrouwen. Zo moet blijken of bedrijven en organisaties eerlijke standaarden hanteren. Bedrijven vanaf 100 werknemers worden ook verplicht om rapportages over hun salarissen naar buiten te brengen. De loonkloof mag niet groter zijn dan vijf procent. Een startpunt volgens Rafaela. "Dit is wel baanbrekend, maar we zijn er nog lang niet." De boetes die kunnen volgen als bedrijven de loonkloof na onderzoek niet goed corrigeren moeten "afschrikwekkend" werken, vertelt ze. "Dit moet je als werkgever voelen in je portemonnee." Verschuiving van bewijslast Een ander belangrijk punt van de nieuwe wet is het verschuiven van de bewijslast. "Werkgevers moeten aantonen dat er géén sprake was van discriminatie als een werknemer dat aankaart", legt Rafaela uit. Er komt een nieuw juridisch kader waarop rechters zich bij dit soort zaken op kunnen beroepen. Rafaela ziet de wet als een belangrijke stap naar financiële onafhankelijkheid van vrouwen. Zo moeten vacatures en functietitels genderneutraal zijn en mogen er geen afspraken meer worden gemaakt over het geheimhouden van lonen in contracten. Daarnaast is het voor het eerst dat non-binaire mensen worden opgenomen in een wet. Voor de hoofdonderhandelaar was het belangrijk om aandacht te besteden aan de verschillen binnen genders. "Jonge vrouwen of vrouwen met een hoofddoek hebben eerder met discriminatie te maken."

Ook in Nederland wordt de loonkloof niet echt kleiner, constateerde het Centraal Bureau voor de Statistiek eind vorig jaar. Het verschil is dertien procent als we alle mannen en vrouwen vergelijken, en vier tot zeven procent bij een gecorrigeerde loonkloof, waarbij gekeken wordt naar mannen en vrouwen in vergelijkbare functies en met vergelijkbare educatie.