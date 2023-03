Paus aan beterende hand: heeft gebeden en kranten gelezen

Met paus Franciscus gaat het sinds hij gisteren in het ziekenhuis werd opgenomen weer beter. Het Vaticaan laat weten dat zijn toestand is verbeterd. De paus heeft goed geslapen, ontbeten en de kranten gelezen, zo wordt gemeld. Voor de lunch heeft hij in een kapel in zijn hospitaalverblijf gebeden.

De paus werd gisteren in het Gemelli-ziekenhuis in Rome opgenomen met ademhalingsproblemen door een luchtweginfectie. Zijn longcapaciteit is beperkt sinds er op jonge leeftijd bij hem een deel van een long werd weggenomen. De paus heeft geen corona.

Of de paus snel uit het ziekenhuis kan worden ontslagen is niet duidelijk. Gisteren werd gezegd dat hij een aantal dagen zou moeten blijven.

Goede Week

De ziekenhuisopname van Franciscus komt kort voor het begin van de Goede Week, waarin het lijden, sterven en de verrijzenis van Jezus wordt herdacht. Dat is voor de paus een drukke periode met veel vieringen. Of hij daaraan kan deelnemen is nog niet duidelijk.

Het is voor de 86-jarige paus de eerste ziekenhuisopname sinds juli vorig jaar. Toen werd een stuk van zijn dikke darm weggehaald, ook in het Gemelli-ziekenhuis. Daar is een speciale afdeling waar de paus wordt behandeld.

De paus heeft verder door knieproblemen moeite met lopen. Hij maakt daarom geregeld gebruik van een rolstoel.