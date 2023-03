Amerikaanse journalist opgepakt in Rusland, 'ernstige zorgen' over zijn veiligheid

Gershkovich, geboren in 1991, doet sinds begin vorig jaar voor de Wall Street Journal verslag van nieuws uit Rusland, Oekraïne en andere delen van de voormalige Sovjet-Unie, maar is er al zes jaar correspondent voor andere media. Hij werkte eerder voor persbureau AFP, The Moscow Times en de New York Times.

In een verklaring zegt The Wall Street Journal zich grote zorgen te maken over de veiligheid van Gershkovich. De krant "ontkent krachtig de beschuldigingen van de FSB" en vraagt om de onmiddellijke vrijlating van zijn "betrouwbare en toegewijde correspondent". "We staan achter Evan en zijn familie."

De FSB stelt dat Gershkovich informatie verzamelde over de activiteiten van een Russische militair-industriële onderneming. Rusland stelt dat het gaat om staatsgeheimen. Daarvoor kan hij een celstraf van twintig jaar krijgen, schrijft de Britse krant The Guardian.

Gershkovich is aangehouden in Jekaterinenburg, meldt staatspersbureau TASS. Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken heeft de FSB "de illegale activiteiten van de correspondent" beëindigd. Hij wordt beschuldigd van spionage voor de Amerikaanse regering. Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat de journalist "op heterdaad is betrapt".

De Russische geheime dienst heeft een Amerikaanse journalist opgepakt op verdenking van spionage. Het gaat om Evan Gershkovich, een correspondent van The Wall Street Journal. De krant zegt zich ernstige zorgen te maken over zijn veiligheid.

Correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Gerschkovich is in Jekaterinenburg gearresteerd voor spionage. Het zou gaan om spionage bij een bedrijf van de Russische defensie-industrie, en hij was ook in Jekaterinenburg om informatie te verzamelen over de Wagner-groep. Maar waarschijnlijk gaat het in eerste instantie om de beschuldiging dat hij in de buurt zou zijn geweest van zo'n fabriek. Volgens een Russische journalist met wie hij eerder contact had was hij van plan straatinterviews te doen vlak bij een wapenfabriek.

Dat een buitenlandse journalist wordt opgepakt in Rusland gebeurt niet zo vaak. Voor een echte arrestatie moet je terug naar de tijd van de Koude Oorlog, de jaren tachtig. Wel zijn eerder andere Amerikanen gearresteerd, die later zijn geruild tegen Russen die in de Verenigde Staten vastzaten. Zo werd vorig jaar de basketballvedette Brittney Griner uitgewisseld tegen de Russische wapenhandelaar Viktor Boet.

Wat we ook zien de laatste jaren is dat journalisten soms worden uitgewezen, uitgezet of dat hun accreditatie en visum niet worden verlengd, onder diverse voorwendselen. Daardoor zijn buitenlandse journalisten zich zeker sinds het afgelopen jaar bewust van hun kwetsbaarheid."