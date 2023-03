Bondscoach Nederlandse basketbalsters stapt om persoonlijke redenen op

Bondscoach Julie Barennes van de Nederlandse basketbalsters heeft om persoonlijke redenen haar functie neergelegd. De 37-jarige Française had de 'Orange Lions' sinds oktober 2021 onder haar hoede.

Barennes, ook coach van de Franse topclub Landes Baske, liep met Oranje het EK van komende zomer in Slovenië en Israël mis. Nederland had vorige maand de kans zich voor het eerst sinds 1989 te plaatsen voor het EK. Winst met minstens 6 punten verschil op Tsjechië was nodig, maar de ploeg van Barennes ging in Praag hard onderuit (69-49).