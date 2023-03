Koningsdag in Rotterdam: Lee Towers, straatvoetballer Touzani en een contactrobot

De organisatie van Koningsdag in Rotterdam heeft bekendgemaakt wat het programma voor Willem-Alexander en zijn familie gaat worden. Zo begint de dag met een gelegenheidskoor dat Lang zal hij leven voor hem zingt, is er met een 'contactrobot' een digitale ontmoeting met kinderen uit het Sophia Kinderziekenhuis en vaart hij per watertaxi langs een vloot met eenmansjeugdzeilbootjes en marineschip De Ruyter.

De laatste keer dat het koningshuis Rotterdam aandeed voor de viering was in 1992. Het wordt de tiende keer dat Willem-Alexander Koningsdag viert, toepasselijk in 010.

Willem-Alexander zal met Máxima en hun drie dochters Amalia, Alexia en Ariane beginnen met een wandeling in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. Burgemeester Aboutaleb en commissaris van de koning Jaap Smit verzorgen de officiële ontvangst. Er is daar ook een rol voor kinderburgermeester Louey Zerourou.

Verder gaan acrobaten van onder meer het internationale gezelschap XY trucs uitvoeren en laat straatvoetballer Soufiane Touzani voetbalkunsten zien op een groot straatvoetbalveld. Zangeres Glenda Peters sluit met het lied Rotterdam dit gedeelte van de dag.

Watertaxi op de Nieuwe Maas

De koninklijke familie gaat met een watertaxi de Nieuwe Maas op, langs het schip ss Rotterdam, het voormalige vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn. Daar wordt op het achterdek Rotterdans je mee? van het Scapino Ballet uitgevoerd.

Het gedeelte over het water eindigt bij de trappen voor Plein 1940 bij het oorlogsmonument De verwoeste stad van kunstenaar Zadkine. Bij het beeld voeren spokenword-artiesten voordrachten op. Op het Binnenrotteplein volgt een verjaardagsfeest, met onder meer Davina Michelle, Ronnie Flex en Lee Towers.

'Iedereen doet mee'

Het thema van dit jaar is "Wij zijn allen kings & queens", maakte de gemeente eerder bekend. Volgens de gemeente betekent de slogan dat iedereen "anders, maar bijzonder is".

Eerder werd al bekend dat de dag veel meer gaat kosten dan Koningsdag vorig jaar in Maastricht. De eerste schattingen lagen op 4 miljoen euro, vorig jaar kostte de dag ongeveer 1,5 miljoen euro.