Stormloop op gratis tomaten in Bergen op Zoom

Tientallen mensen zijn in Bergen op Zoom afgekomen op een weggeefactie met tomaten. Om 08.00 uur werd het eerste gratis kistje tomaten weggegeven, een kwartier later was de helft van de 13.000 beschikbare kilo's aan tomaten weg.

"Het is hier verschrikkelijk druk", zei Jacky Masseurs bij Omroep Brabant. "We zijn in de file hier naartoe gekomen. Het was een gekkenhuis! Om 07.55 uur stonden hier al honderd mensen. Dat hadden wij niet verwacht. We dachten dat er in totáál een man of honderd zou komen."

Masseurs werkt bij Curio in Bergen op Zoom, een centrum dat onder andere opleidingen verzorgt op het gebied van horeca, voedsel en gastvrijheid. Vorig jaar kreeg Curio de beschikking over een container met 17.000 kilo diepgevroren tomaten.

"Ze komen van een kweker in Steenbergen. Hij ging zijn winterstop in en had heel veel tomaten over. Van B-kwaliteit, waarvan het schilletje was ingescheurd of die niet rood genoeg waren voor de verkoop", legt Masseurs uit. "De kweker benaderde ons en vroeg: zouden jullie die tomaten niet willen hebben? Misschien kun je ze gebruiken voor een goed doel?"

Soep

Curio verwerkte uiteindelijk 4000 van de 17.000 kilo tomaten in het soepproject van de stichting VoedSaam. "Die stichting hebben we opgericht om kansarmen, ouderen en daklozen te helpen", vervolgt Masseurs. "We besloten van deze tomaten soep te maken en die twee keer per week uit te delen."

Het project was een succes, maar er zat nog altijd zo'n 13.000 kilo aan tomaten in de gekoelde container, terwijl de kweker op 1 april aan een nieuw seizoen begint en de container inclusief kisten voor die tijd leeg terug wil.

"Die overgebleven tomaten wilden we niet op de composthoop gooien", aldus Masseurs over de weggeefactie. "Dan delen we ze liever uit."