Verdachte van ongeluk met drie doden in Rotterdam reed mogelijk 176 km per uur

De 29-jarige man die ervan wordt verdacht dat hij op de vroege ochtend van Tweede Kerstdag drie mensen doodreed in Rotterdam reed vlak daarvoor vermoedelijk 176 km per uur. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vanochtend gezegd tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank, meldt de regionale omroep Rijnmond,

Het OM ging er eerder van uit dat de automobilist een snelheid had die hoger lag dan 133 km per uur. Die schatting werd gemaakt op basis van gegevens van verkeerslussen in de weg ná de botsing. Omdat de auto door de aanrijding snelheid zal hebben verloren, is ook gekeken naar een verkeerskastje op 600 meter vóór de plek van het ongeluk. Volgens het OM werd daar een snelheid van 176 km per uur geregeistreerd . Er geldt een maximum toegestane snelheid van 50 km per uur.

Eerder was al duidelijk dat de 29-jarige verdachte uit Den Haag door rood was gereden en te veel alcohol in zijn bloed had op het moment van de crash, drie keer de toegestane waarde.

Nog in het ziekenhuis

Bij het ongeluk kwamen een 35-jarige man, een 36-jarige vrouw en hun 7-jarige dochter om het leven. De verdachte raakte zwaargewond en ligt nog in het ziekenhuis. Hij was vandaag niet bij de zitting aanwezig. "Mijn cliënt is vijf keer geopereerd. Hij kan zich niets van het ongeluk herinneren maar vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd", aldus zijn advocaat. "Hij vraagt steeds hoe het met de nabestaanden gaat."

Het OM legt de verdachte voorlopig doodslag ten laste, bleek vanochtend. Zijn advocaat zegt dat van opzet geen sprake kan zijn. "Mijn cliënt is zelf bijna om het leven gekomen. Hij is niet suïcidaal, heeft geen mentale problemen, geen verslaving, zijn leven was op orde met een goede baan. Ook in die zin is dit een bijzondere zaak."

De verkeerspolitie houdt in de nacht van 13 op 14 mei een reconstructie op de plek van het ongeluk. Op 20 juni is een volgende zitting gepland bij de rechtbank, maar ook dan zal de zaak nog niet inhoudelijk worden behandeld.