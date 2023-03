Vlagceremonie in Beieren: alle landmachtbrigades vanaf vandaag onder Duits bevel

Vanaf vandaag staan alle gevechtsbrigades van de Nederlandse landmacht onder Duits bevel. Vanmiddag wordt de 13 Lichte Brigade uit Oirschot geïntegreerd in de Duitse commandostructuur. Nederland blijft wel zelf beslissen waar de Nederlandse militairen worden ingezet.

Om 17.00 uur vanmiddag is er een ceremonie in het Beierse Veitshöchheim, waarbij symbolisch de eenheidsvlag van de brigade uit Oirschot wordt overgedragen in het bijzijn van Duitse en Nederlandse detachementen en de ministers van Defensie van beide landen.

De integratie van de 13 Lichte Brigade is het sluitstuk van een proces dat al jaren geleden in gang is gezet. In 2014 kwam de Luchtmobiele Brigade uit Schaarsbergen al onder Duits bevel en twee jaar later gebeurde dat ook met de 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte. Alleen het Korps Commandotroepen en ondersteunende eenheden zoals de genie, geneeskundige troepen en de logistiek blijven buiten de integratie.

'Samen kunnen we meer'

Nederland en Duitsland werken sinds 1995 samen. Sindsdien is het Eerste Duits-Nederlandse legerkorps gevormd, een snel inzetbare NAVO-eenheid, zijn luchtverdedigingseenheden samengevoegd en coördineren beide landen hun bijdragen aan de NAVO en internationale missies onder de noemer 'samen kunnen we meer'.

De samenvoeging heeft voor beide landen voordelen. Nederland heeft sinds 2011 zelf geen tanks meer. Duitsland wel, waardoor Nederlandse militairen daar ook mee kunnen trainen. Duitsland is blij met de Nederlandse brigades omdat het moeite heeft de eigen divisies gevuld te krijgen. De ongeveer achtduizend Nederlandse militairen lossen dat probleem deels op. Nederland en Duitsland kunnen nu samen in totaal zo'n 50.000 militairen inzetten, verdeeld over drie divisies.

Oppergezag bij Nederlandse regering

Met de integratie van de 13 Lichte Brigade wordt de samenwerking nog makkelijker. Het Ministerie van Defensie benadrukt dat de beslissing over de inzet van Nederlandse militairen in Nederlandse handen blijft. Het oppergezag over de Nederlandse krijgsmacht blijft bij de Nederlandse regering, die Nederlandse eenheden "van hoog tot laag niveau zelfstandig wil kunnen inzetten", schreef minister Ollongren van Defensie in februari in een Kamerbrief.

Momenteel wordt intensief samengewerkt bij de militaire hulp aan Oekraïne. Nederland en Duitsland doneren samen materieel zoals pantserhouwitsers en verzorgen samen trainingen aan Oekraïense militairen.

Voorafgaand aan de vlagceremonie vanmiddag ondertekenen de Nederlandse minister van Defensie Kajsa Ollongren en haar Duitse collega Boris Pistorius een 'Technical Agreement', waarin de afspraken over de integratie van de 13 Lichte Brigade zijn vastgelegd.