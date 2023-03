Buurtbewoners eisen onafhankelijk onderzoek na dodelijk busongeluk Utrecht

Buurtbewoners pleiten voor een onafhankelijk onderzoek naar de verkeersveiligheid van de Vleutenseweg in Utrecht. Ze hebben een petitie met 500 handtekeningen vanochtend aan de gemeente Utrecht aangeboden. Aanleiding is het busongeluk waarbij vorige week een 7-jarig meisje om het leven kwam.

Het meisje kwam vorige week vrijdag om bij een botsing met een bus op de Vleutenseweg. Haar 5-jarige broertje raakte zwaargewond.

De petitie is een initiatief van oud-SP-Kamerlid Nine Kooiman. Zij woont in de buurt en was vorige week getuige van het ongeluk, vertelt ze aan RTV Utrecht. "Ik heb zelf ook twee kinderen van precies dezelfde leeftijd en zag echt mijn grootste nachtmerrie voor mijn ogen voltrekken", zegt ze. "Ik durf nooit meer dit punt te nemen met mijn kinderen."

Onoverzichtelijk

Buurtbewoners, medewerkers van basisscholen in de buurt, de lokale sportschool en meerdere horecazaken in de buurt van de Vleutenseweg hebben de petitie ondertekend. Zij vinden de straat te onoverzichtelijk. Ze willen dat bewoners worden betrokken bij het veiliger maken van de Vleutenseweg, die dwars door de wijken Lombok en Nieuw-Engeland loopt.

Wethouder Lot van Hooijdonk en VVD-raadslid Gertjan te Hoonte namen de petitie in ontvangst. Op dit moment doet de politie nog onderzoek naar het ongeluk. Daarna zal ook de gemeente Utrecht een onderzoek doen naar de veiligheid op de weg.