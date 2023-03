Oud-president Bolsonaro na drie maanden teruggekeerd in Brazilië

De Braziliaanse oud-president Bolsonaro is na drie maanden terug in zijn land. Hij landde kort voor het middaguur (Nederlandse tijd) vanuit Orlando in Florida op het vliegveld van de hoofdstad Brasilia. Duizenden aanhangers hadden zich daar verzameld om hem te verwelkomen. Ordetroepen zijn massaal aanwezig om ongeregeldheden te voorkomen.

De rechtse Bolsonaro verloor eind oktober vorig jaar de presidentsverkiezingen van zijn uitdager, de linkse Lula Da Silva. Die kreeg een fractie van de stemmen meer dan Bolsonaro, net geen 51 procent. Twee dagen voordat Lula werd beëdigd verliet Bolsonaro het land en zocht hij zijn toevlucht in de Verenigde Staten.

Een paar dagen na de beëdiging van Lula bestormden aanhangers van Bolsonaro overheidsgebouwen in Brasilia, waaronder het parlement en het hooggerechtshof. Wat Bolsonaro's rol daarbij was, is niet geheel duidelijk. Tegenstanders zeiden dat hij het land was ontvlucht, omdat hij bang was voor verschillende juridische onderzoeken.

Bolsonaro zei kort voor zijn terugkeer naar Brazilië dat hij niet van plan is de oppositie tegen Lula te gaan leiden. Wel zou hij zijn Liberale Partij willen helpen bij het oppositie voeren. Eerder hintte Bolsonaro er wel op dat hij zich bij de volgende presidentsverkiezingen weer verkiesbaar wil stellen.