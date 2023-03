Spakenburg timmert tribunes bij voor bekerwedstrijd tegen PSV: 'Even flink sjouwen'

Feit is dat de spanning toeneemt op sportpark de Westmaat in Spakenburg. Woensdagavond werd daar met de nodige kracht een zeil over een deel van de net opgebouwde, extra tribune getrokken. Het geraamte van de tijdelijke tribune staat al: de palen zijn neergezet, de stoelen 'zitten' op de bovenste rij en nu is het dak aan de beurt.

Tegelijkertijd relativeert hij zijn eigen werk. Immers, nu komt dan PSV op bezoek, maar voor de drukbezochte streekderby tegen IJsselmeervogels wordt ook weleens een tribune bijgezet. "We doen dit niet voor het eerst, het is een routineklusje", stelt hij nuchter.

"Het is wel even flink sjouwen, ja", zegt Gert, een van de tribuneopbouwers, bij RTV Utrecht ,

In twee dagen tijd worden er twee extra tribunes uit de grond gestampt: één achter het doel aan de zuidkant van het veld en een kleinere voor de kantine. Dit om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen naar de halve finale kunnen. Met de extra tribunes is een capaciteit tot achtduizend mensen mogelijk. Bij de wedstrijd mogen maximaal zesduizend mensen aanwezig zijn, onder wie 300 PSV-supporters.

Hoogtevrees

Aan de andere kant van het voetbalveld worden extra lampen bevestigd. Die zijn nodig voor de tv-registratie. Aan de al bestaande lichtmasten worden elk drie lampen extra bevestigd. En dat is geen klus voor mensen met hoogtevrees, aldus een van de technici, die met kabels en een tuigje naar de bovenkant van een van de masten is geklommen.

Met de extra tribunes en lampen is het werk nog niet gedaan. Voetbalbond KNVB vindt dat het stadion ook nog aan een aantal eisen moet voldoen. Zo worden buitenspelcamera's geïnstalleerd bij de 16-meterlijn.

Er moet ook een geschikte plek komen, ergens bij het veld, waar de scheidsrechter kan meekijken op het VAR-scherm. En over de VAR gesproken, de beelden worden zoals altijd beoordeeld bij de KNVB in Zeist. Maar tussen sportpark de Westmaat in Spakenburg en Zeist ligt geen 'vaste' lijn, zoals die er wel is bij de eredivisieclubs. Daarom regelt de KNVB dat er een bus naar Spakenburg komt, met alle apparatuur. Zodat de videoscheidsrechter gewoon kan meekijken met de wedstrijd.

Het duel Spakenburg-PSV wordt op dinsdag 4 april afgewerkt. De andere halve finale tussen Feyenoord en Ajax staat een dag later op het programma. De winnaar van de halve finale tussen Feyenoord en Ajax is op zondag 30 april de thuisploeg in de finale van de KNVB-beker.