Rossi (41) nog een jaar langer actief in MotoGP

Valentino Rossi zet zijn imposante loopbaan in de motorsport nog een jaar voort. De 41-jarige Italiaan heeft zijn handtekening gezet onder een contract bij Petronas Yamaha, het satellietteam van het fabrieksteam van Yamaha in de MotoGP.

Dit betekent dat de negenvoudig wereldkampioen ook in 2021 uitkomt in de koningsklasse van de motorsport. Het wordt zijn 26ste seizoen in het wereldkampioenschap wegrace.

Rossi vond het door corona geplaagde seizoen geen passende afsluiting van zijn ongekend succesvolle carrière, waarin hij 115 grands prix won, waarvan 89 in de MotoGP.

Bij het fabrieksteam van Yamaha is volgend jaar geen plaats voor de gelouterde Italiaan. Zijn plek wordt overgenomen door de Fransman Fabio Quartararo. Yamaha bood hem een plek bij het satellietteam, zodat de Italiaan toch verzekerd is van de beste hulp van de Japanners.