Tussenstop Taiwanese president in VS zet relatie met China opnieuw op scherp

De Taiwanese president Tsai Ing-wen is begonnen aan een reis door de Verenigde Staten en Midden-Amerika. Tsai brengt een officieel staatsbezoek aan Belize en Guatamala, twee landen die het eiland erkennen, en zal op de heen- en terugweg stoppen in de VS. China kijkt over de schouder mee en heeft al gedreigd met vergeldingsacties.

Tsai kwam afgelopen nacht aan in New York en zal onder meer spreken over de onderlinge banden tussen beiden. De VS is een belangrijke bondgenoot van Taiwan.

Hoewel Washington diplomatieke banden onderhoudt met China, steunen de Amerikanen Taiwan militair om zo de Chinese invloed in de regio een tegenwicht te bieden. Ook heeft president Biden gezegd Taiwan te zullen steunen als China het eiland ooit aanvalt.

Ontmoeting met McCarthy

Volgens verschillende media zal Tsai volgende week in Californië de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, ontmoeten. China, dat Taiwan als een afvallige provincie beschouwt, ziet dit als provocatie en dreigt "hard terug te slaan".

Een hoge Chinese diplomaat in de VS zei dat de ontmoeting "ernstige, ernstige, ernstige gevolgen kan hebben voor de betrekkingen tussen de VS en China". Nadat McCarthy's voorganger, Nancy Pelosi, vorig jaar een bezoek had gebracht aan Taiwan reageerde China door grootschalige militaire oefeningen te houden bij Taiwan.

De Chinese president Xi Jinping voert het laatste jaar de druk op Taiwan op. Vorig jaar verdubbelde het aantal gevechtsvliegtuigen in het Taiwanese luchtruim ten opzichte van 2021, wat de vrees voor een inval doet toenemen.