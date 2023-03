Slachtoffer (22) steekpartij in hartje Rotterdam overlijdt

Een 22-jarige man die gistermiddag tussen het winkelend publiek in Rotterdam werd neergestoken is overleden. Dat gebeurde gisteravond in het ziekenhuis, meldt Rijnmond. Er is een 19-jarige verdachte opgepakt.

De steekpartij vond gistermiddag rond 13.00 uur plaats op een van de drukste plekken van Rotterdam, voor de McDonalds aan de Korte Lijnbaan.

Eén van de vele getuigen vertelt dat hij voor de steekpartij een groep jongeren voor het hamburgerrestaurant zag staan. Een aantal van hen had een bivakmuts op. Op een gegeven moment ontstond ruzie binnen de groep, waarbij één van de jongeren een mes trok. Een andere getuige zag hoe het slachtoffer eerst werd geslagen en daarna meermalen in zijn buik werd gestoken.

Het slachtoffer vluchtte zwaargewond de McDonald's in, waar hij werd gereanimeerd voordat hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte rende weg richting de Lijnbaan, maar kon korte tijd later door de politie worden opgepakt.

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij., meldt de politie. Het slachtoffer komt uit Helmond, de 19-jarige verdachte uit Spijkenisse. Of ze elkaar kenden, is niet bekend.