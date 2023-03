Nederland betrokken bij zeker nog een burgerdodenincident in Irak in 2016

Bij Nederlandse bombardementen in de strijd tegen IS in Irak zijn meer burgerdoden gevallen dan tot nu toe bekend was. Er is in elk geval nog één incident, blijkt uit onderzoek van de NOS, Nieuwsuur en NRC. Bij een aanval op een universiteitscomplex in Mosul kwamen in 2016 zeker twee universitair docenten en vijf van hun familieleden om. De afhandeling van het incident roept vragen op over de door het kabinet beloofde zorgvuldigheid van de onderzoeken naar burgerdoden.

Het Amerikaanse hoofdkwartier Centcom heeft in 2017 een melding van het incident in Mosul beoordeeld en ten onrechte geconcludeerd dat er geen burgers waren omgekomen, zo blijkt nu. Het kabinet heeft de Tweede Kamer jarenlang voorgehouden dat Centcom mede namens Nederland serieus onderzoek deed naar elke melding van burgerdoden. In de praktijk is er heel wat af te dingen op deze onderzoeken, concludeerden de Amerikanen zelf al in 2018 en dat wordt nu ook door dit onderzoek bevestigd.

Naar aanleiding van de bevindingen van de NOS, Nieuwsuur en NRC heeft minister Ollongren van Defensie alsnog een Nederlands onderzoek naar het incident in Mosul aangekondigd. Ook heeft de minister de tijdstippen en locaties van alle Nederlandse bombardementen tussen 2014 en 2018 openbaar gemaakt, zoals de Kamer had gevraagd. Hierdoor valt voor het eerst uit te zoeken bij hoeveel incidenten Nederland nog meer betrokken is. Nederland is daarmee het eerste land van de internationale coalitie tegen IS dat openheid van zaken geeft.

Hawija

Het onderwerp is politiek beladen sinds in 2019 bleek dat voormalig minister Hennis van Defensie de Kamer verkeerd had voorgelicht over het bombardement op een bommenfabriek in Hawija, waarbij meer dan zeventig burgers om het leven kwamen. Defensie erkende toen ook dat bij een tweede Nederlandse bombardement in Mosul vier burgers zijn omgekomen. Aan de nabestaanden van dat tweede incident heeft het kabinet bijna een miljoen euro uitgekeerd. Het voorval in Mosul dat nu naar buiten komt is het derde incident.

Nederlandse piloten hebben tussen 2014 en 2018 op ruim zeshonderd locaties in Syrië en Irak ruim tweeduizend bommen gegooid, als onderdeel van de internationale strijd tegen IS, dat toen grote delen van Irak en Syrië in handen had. De afspraak was dat er alleen zou worden aangevallen als vooraf uit berekeningen bleek dat er geen burgers zouden omkomen. Men was in staat "heel gericht en precies de doelen uit te schakelen, zonder nevenschade", vertelde toenmalig Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp aan de Tweede Kamer.

Mocht het onverhoopt toch misgaan, dan zouden die incidenten "serieus onderzocht" worden, beloofde het kabinet. Per incident zou worden bekeken of er een schadevergoeding zou worden uitgekeerd. Ook het Openbaar Ministerie zou worden geïnformeerd als er vermoedens waren van burgerdoden. Dat is bij dit incident in Mosul allemaal niet gebeurd.

Lege woningen

Toen op 22 maart 2016 rond het middaguur Nederlandse F-16's boven Mosul vlogen, dachten de piloten dat ze een IS-hoofdkwartier gingen aanvallen. Maar volgens nabestaanden en omwonenden was het doelwit, een wooncomplex van de universiteit van Mosul, nagenoeg leeg: er verbleven slechts twee gezinnen van academici die er niet in waren geslaagd de stad uit te vluchten.

In onderstaande video gaat één van de nabestaanden terug naar de plek van het bombardement waarbij zijn ouders omkwamen: