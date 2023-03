Verstappen en Pérez mogen het samen uitvechten: 'We weten wat goed en fout is'

Derde in 2019, dat is het hoogtepunt. Zijn enige podiumplek down under, maar de regerend kampioen is vastberaden om daar verandering in te brengen. "Het is tijd om hier een goed resultaat neer te zetten. Met de auto die we nu hebben, moet dat lukken. Het ziet er goed uit."

"Als je kijkt hoe goed onze auto is, lijkt het logisch dat het dit jaar tussen ons gaat", erkent Verstappen, die dit weekend in Australië de volgende aanval van Pérez op zijn eerste plaats in het klassement hoopt af te slaan.

Kan het spannend worden? Dat is in ieder geval niet het doel aan mijn kant. Een competitieve auto is het enige wat ik nodig heb om weer kampioen te worden

De WK-leider refereert aan een belabberd weekend met een uitvalbeurt. "Onze auto was veel te zwaar en dus te langzaam. Dat hielp niet, maar we zaten ook mis met de afstelling en hij was onbetrouwbaar. We wisten wel dat er veel potentieel in zat, maar het was een frustrerend weekend."

"We hebben hier weinig laten zien. Dat komt omdat deze race altijd aan het begin van het seizoen was en onze auto was in de eerste races nooit goed", vertelt Verstappen voorafgaand aan de derde race van het seizoen. "Je bent in deze sport altijd afhankelijk van je materiaal. Daarom ging het hier vorig jaar ook mis."

Zelfs een verre van fitte Verstappen bleek in Saudi-Arabië maten te groot voor de concurrentie. Alleen teamgenoot Pérez was sneller, mede doordat Verstappen door pech in de kwalificatie veroordeeld was tot een startplek in de achterhoede.

"We hebben stappen gezet. Toen ging het een stuk beter", blikt hij nuchter terug op het seizoen waarin hij een recordaantal races won. Die lijn lijkt Verstappen dit jaar door te trekken. De RB19 is een onverslaanbaar snelheidsmonster: concurrenten Mercedes en Ferrari kunnen het tempo niet bijbenen en hebben na twee races de handdoek al in de ring gegooid.

"De grand prix van Saudi-Arabië was loodzwaar. Ik was niet fit. Bij nader inzien kwam de race gewoon te vroeg", blikt Verstappen terug. "Het is een behoorlijk heftig circuit en daardoor werd ik extra hard geraakt. Ik liep tegen mijn fysieke grenzen aan. Dat heb ik in de Formule 1 nog niet eerder meegemaakt."

Verstappens imposante inhaalrace in Jeddah stokte uiteindelijk vijf seconden achter de Mexicaan. Hij beroofde Pérez in de slotfase nog wel van de snelste ronde en behield daardoor de WK-leiding.

Illustratief is dat Verstappen zich verheugt op de 'vakantie' na de Australische grand prix. Vanwege covid-richtlijnen is de race in China geschrapt en is er een gapend gat op de F1-kalender. "Heel vreemd, zo'n vroege stop. Maar het komt me goed uit", zegt Verstappen.

Ondanks de onvermijdelijke jetlag voelt Verstappen zich in Melbourne prima. "Ik denk dat ik hersteld ben. Ze hebben gezegd dat het virus na twee weken uit mijn lijf is, dus normaal gesproken heb ik geen last en verwacht ik een race zonder fysieke ongemakken. Gelukkig heb ik weer wat kunnen trainen. Dat voelde alweer iets normaler."

"Ik was flink ziek geweest en het herstel duurde veel langer dan verwacht. Een agressief virus. Heel extreem. We hebben bloedtests gedaan en alles bekeken. Het was geen covid, maar wel veel erger dan ik aanvankelijk dacht. Ik werd maar niet beter."

"Ik kon amper ademhalen en rondwandelen. Traplopen was ontzettend lastig. Het voelde helemaal niet goed, alsof ik een long miste", vertelt Verstappen over het weekend waarin hij op de eerste dag verstek liet gaan.

Pérez verheugt zich op het onderlinge duel. "We mogen van het team vechten en het gat met Max is klein. Hij is mentaal ijzersterk en moeilijk te verslaan. Geen enkele coureur presteert momenteel beter, maar ik voel me in deze auto veel sterker dan vorig jaar. Ik maak een grote kans op de titel als ik meer races win en niet verzaak. Het team steunt me. Ik mag en moet Max blijven verslaan en vooral constant presteren. Aan vijftien zeges heb ik niks als ik in de andere acht races crash."

Veel hoop geeft Verstappen de Mexicaan niet. "Kan het spannend worden? Dat is in ieder geval niet het doel van mijn kant. Een competitieve auto is het enige wat ik nodig heb om weer kampioen te worden."