ING-medewerkers bezig met 'eerste 24-uurs staking ooit bij de bank'

Werknemers van ING in het noordoosten van het land hebben het werk voor 24 uur neergelegd. Het gaat om medewerkers van de klantenservice en kantoren. Ze zijn ontevreden vanwege het uitblijven van een nieuwe cao voor de 14.000 medewerkers. ING zegt er alles aan te doen om te zorgen dat belangrijke bankzaken gewoon door kunnen gaan.

Vakbonden eisen een volledige inflatiecompensatie van 14,3 procent en een lagere werkdruk. Ook willen ze betere arbeidsrelaties. Volgens hen zijn die verstoord doordat de winst, 3,7 miljard in 2022, niet voor werknemers wordt gebruikt maar voor de aandeelhouders. "Dan kun je ervan op aan dat dit het vertrouwen van het personeel schaadt", zegt Duygu Akcay, bestuurder FNV Finance.

Volgens de vakbonden is het de eerste 24-uursstaking ooit bij de bank. Het is nog onbekend hoeveel medewerkers het werk hebben neergelegd. De vakbonden verwachten minimaal 600 mensen bij een stakingsbijeenkomst in Leeuwarden.

De vakbonden hebben eerder publieksvriendelijke acties gevoerd, zoals een petitie en ludieke acties voor de deur. "Maar nu is het geduld op, je kan niet vriendelijk blijven praten", aldus Akcay.

ING bood deze maand een salarisverhoging tussen 4 en 7 procent per 1 juli, afhankelijk van de hoogte van het salaris. Dat noemt de bank een genereus bod. Ook hoogde de bank het maximum van de schalen op: daardoor kunnen mensen die aan het einde van de salarisschaal zitten, verder omhoog. Ook bood de bank een hogere kilometervergoeding.

ING zegt nog geen inschatting te kunnen maken van de gevolgen van de staking. Volgens de vakbonden kunnen meer locaties in Nederland volgen als ING hen niet tegemoet komt.