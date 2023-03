Exotische huisdieren in trek, maar asiels raken overvol

Niet alleen honden en katten, maar ook reptielen en giftige spinnen worden massaal achtergelaten in het asiel. Dat bevestigt het International Fund for Animal Welfare (IFAW) na berichtgeving van de Volkskrant. Veel dieren worden afgedankt sinds de coronapandemie voorbij is.

Hoeveel dieren afgedankt worden is onduidelijk, zegt Rikkert Reijnen van het IFAW in het NOS Radio 1 Journaal. Het kweken van reptielen gebeurt veel bij mensen thuis en de handel in deze dieren gaat via beurzen, online of van mens tot mens.

Reijnen vertelt dat er veel beschermde diersoorten worden verhandeld. Dat is legaal zo lang ze in gevangenschap worden gekweekt en niet uit het wild zijn gehaald. "Voor een consument is dat niet uit elkaar te houden en daar maakt de zwarte handel dus heel makkelijk gebruik van."

Tussen de exotische dieren die naar het asiel worden gebracht, zitten ook veel gevaarlijke reptielen, zoals kaaimannen, gifslangen en wurgslangen. Het IFAW ziet dat deze dieren steeds meer in trek zijn en dat dit tijdens de coronacrisis nog meer is toegenomen. "Mensen die zo'n dier hebben, laten dat zien op TikTok of YouTube. Tijdens de coronaperiode waren mensen op zoek naar iets om te doen, en honden en katten waren voor sommigen niet interessant genoeg. Die mensen zien zo'n filmpje en denken: dat wil ik ook."

Te groot voor terrarium

Net als nieuwe hondenbezitters blijken ook reptielenliefhebbers de zorg voor hun dier vaak te onderschatten. Reijnen: "Het groeit uit het terrarium of de kooi en dan willen ze er weer vanaf. Dan vinden ze het toch niet zo leuk."

In een reptielenopvang in Zwanenburg bij Amsterdam zien medewerkers en vrijwilligers een toename van het aantal dieren dat wordt afgeleverd, schrijft de Volkskrant. In 2021 ontving het centrum 280 reptielen, honderd meer dan in het jaar ervoor. Dit jaar staat de teller al op 122. Ongeveer de helft van de dieren die worden gebracht behoort tot een beschermde diersoort.

Lijst met dieren die wél mogen

Volgens Reijnen moeten de regels voor het houden van exotische diersoorten worden aangescherpt. "Op dit moment mag alles, tenzij het op een zogenoemde 'negatieflijst' staat. Als je een 'positieflijst' maakt en daar de dieren op zet die wél mogen, dan kun je die lijst kort houden. Dan kunnen mensen nog steeds een dier houden als ze dat willen, maar de gevaarlijkste en meest beschermde dieren kunnen dan van die lijst."

Omdat nu aan online advertenties niet te zien is of een dier uit het wild is gehaald of in gevangenschap gekweekt, is het nagenoeg onmogelijk om te controleren of de verkoop van de dieren legaal is, aldus Reijnen. "In België bestaat al zo'n positieflijst en daar geven ze aan dat het veel makkelijker is geworden voor de handhaving. En voor mensen is duidelijker wat wel en niet mag."