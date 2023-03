Recordaantal mensen met Museumkaart, steeds meer jongeren in musea

Jongeren weten het museum steeds beter te vinden. De pogingen van musea om zich meer op deze doelgroep te richten, hebben succes, zegt de Museumvereniging.

In de eerste maanden van dit jaar was het aantal bezoeken van kinderen tot 13 jaar met een Museumkaart aan een museum drie keer zo hoog als in dezelfde periode van 2019. In de categorie 19-25 jaar was sprake van een verdubbeling. Ook de groep 26-45 jarigen, vaak de ouders van de jongste bezoekers, komen meer.

Er hebben nu ruim 1,4 miljoen Nederlanders een museumjaarkaart en dat waren er nog nooit zoveel. Het aantal ligt 2,7 procent hoger dan in 2019. Het aantal is inclusief de speciale kaart voor kinderen, de Museumkidskaart.

Voor corona

Hoewel de cijfers over het toegenomen bezoek van jongeren alleen betrekking hebben op de eerste maanden van dit jaar, denkt de Museumvereniging dat deze ontwikkeling doorzet. "Er is echt sprake van een verschuiving", zegt de vereniging. Directeur Vera Carasso noemt dat "fantastisch nieuws".

2019 wordt als ijkpunt gebruikt, omdat dat het laatste jaar was voor de coronapandemie. Daarna nam door de anderhalvemetermaatregel en de lockdowns het aantal bezoekers zeer sterk af. Nog steeds is de invloed van corona in de culturele sector goed merkbaar, het totale museumbezoeken is nog altijd lager dan in 2019. Het is nu ongeveer 85 procent vergeleken met voor corona, schat de vereniging.

De verschillen tussen de verschillende musea zijn groot. Sommige musea die veel in de media weten te komen doen het beter dan in 2019. Een voorbeeld is Singer Laren, dat nu de succesvolle Kees van Dongen-expositie heeft. Andere musea blijven achter en hebben flink wat bezoekers verloren.

Kidsproof

De Museumvereniging ziet dat musea er veel aan doen om een jonger publiek te trekken. Zo kan een museum het etiket kidsproof verdienen als kinderen enthousiast zijn over hun bezoek en aangeven dat ze het museum aanranden aan andere kinderen. Dit jaar hebben 44 musea het kidsproof-etiket.

De cijfers over het bezoek komen aan de vooravond van de Museumweek, die zaterdag begint. Onderdeel daarvan is dat mensen met een Museumkaart die mogen uitlenen aan iemand anders. "Het museum is tenslotte van én voor iedereen", zegt directeur Carasso.