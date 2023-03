In rolstoel afgevoerde tennisster Andreescu heeft twee gescheurde enkelbanden

Huilend in een rolstoel werd de Canadese tennisster Bianca Andreescu maandag van de baan gereden in Miami, nadat haar enkel was dubbelgeklapt. Ze voelde al aan dat het mis was. Woensdag bleek dat de 22-jarige Canadese twee gescheurde banden in haar linkerenkel heeft.

Andreescu liep de blessure maandag op in haar partij tegen de Russin Ekaterina Aleksandrova in de vierde ronde van het toernooi van Miami. De winnares van de US Open in 2019 moest enkele dagen wachten op een diagnose.

"De resultaten van het onderzoek laten zien dat ik twee banden in mijn linkerenkel heb gescheurd", twitterde de tennisster. "Het is moeilijk te zeggen hoe lang dit gaat duren, maar we kunnen in ieder geval zeggen dat het veel erger had kunnen zijn." Voor een gescheurde enkelband staat over het algemeen een herstel van 6 tot 12 weken.