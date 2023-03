Sacramento Kings doorbreekt langste reeks zonder play-offs, NBA-record rookie Murray

Na zestien jaar hebben de basketballers van Sacramento Kings zich weer eens geplaatst voor de play-offs in de NBA. Binnen de vier grote sporten in de Verenigde Staten (basketbal, American football, ijshockey en honkbal) was er geen enkele ploeg die daar al zo lang op wachtte.

De ontlading was dan ook groot, nadat met een afgetekende zege op Portland Trail Blazers (120-80) het ticket werd veiliggesteld.

"Om de fans eindelijk dit moment te geven, betekent alles voor me", verwoordde foward Harrison Barnes de emoties. "Dit is voor alle steun die ze ons door de jaren heen hebben gegeven, voor alle fans die seizoen na seizoen naar de arena zijn blijven komen. Na alle liefdesverdriet, frustratie en teleurstelling."

Sacramento Kings is de NBA-kampioen van 1951. Coach Mike Brown loodste de ploeg nu als nummer drie van het westen naar de play-offs.

Zeven ploegen al zeker van play-offs

Denver Nuggets en Memphis Grizzlies hebben zich uit die divisie ook al geplaatst. Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers en Cleveland Cavaliers doen vanuit de Eastern Conference sowieso al mee.

Er was nog meer te vieren, want Keegan Murray maakte uitgerekend in deze wedstrijd zijn 188ste driepunter van het seizoen voor de Kings. Nog nooit eerder in de geschiedenis van de NBA wist een rookie dat aantal op het bord te krijgen in een seizoen.