Veel verzet op massaal bezochte bijeenkomsten over erotisch centrum in Amsterdam

Amsterdammers zijn fel gekant tegen de komst van een erotisch centrum naar hun buurt. Dat bleek gisteren en eergisteren op druk bezochte informatieavonden in Amsterdam-Zuid en in Amsterdam-Noord.

"Ik vind het niet veilig voor kinderen als hier bepaalde personen op afkomen. Criminaliteit is daar echt wel aan verbonden", verwoordt een bewoner de kritiek op het centrum volgens AT5 tegen burgemeester Halsema. "Ik maak mij grote zorgen en hoop dat u naar andere locaties gaat kijken."

Halsema wil af van de overlast van het sekstoerisme op de Wallen. De situatie in het red light district is volgens haar niet houdbaar. "De leefbaarheid staat al jaren onder druk door de stroom toeristen voor wie de ramen alleen maar een attractie zijn", aldus Halsema. Bovendien maakt ze zich zorgen over mensenhandel: sekswerkers op de Wallen werken soms gedwongen.

Als alternatief stelt Halsema een erotisch centrum voor waar zo'n honderd sekswerkers veilig en ongestoord kunnen werken. "Een plek waar seksualiteit en erotiek ook worden verbonden aan cultuur en entertainment", zegt ze.

Je bent hier zo weg

Na 'zorgvuldig onderzoek' selecteerde Amsterdam drie mogelijke locaties voor zo'n erotisch centrum: twee in Amsterdam-Zuid, niet ver van het RAI-congrescentrum en een op de oude NDSM-scheepswerf in Amsterdam-Noord.

Omwonenden hebben er weinig zin in: "Ik zie het niet zitten om dan in deze wijk te blijven wonen en mijn zoontje met de Noord-Zuidlijn naar school te laten gaan", aldus een van de vierhonderd mensen die dinsdag de informatieavond in de RAI bezochten. "Hier zit je vlak aan de ringweg A10. Als je hier iets fout doet, ben je zo weg. Middenin de stad niet", stelt een andere bewoner. "Het gaat om handhaving. In de stad is alles klein en goed te handhaven en zelfs daar lukt het u niet."

In Amsterdam-Noord waren gisteravond ongeveer driehonderd bewoners bij de informatieavond. De stemming was iets minder grimmig, de kritiek hetzelfde. "Ik betwijfel uw argument, dat u zegt dat die sekstoeristen hier niet naartoe komen", zegt een van de bewoners tegen de burgemeester. "De exploitanten die in het erotisch centrum gaan zitten, willen juist die seksfeesttoeristen om genoeg geld te kunnen verdienen. En geef ze eens ongelijk."

Overtoeristisch gebied

"Sluit u het erotisch centrum weer als het 'overtoerisme' op de Wallen niet afneemt?", vraagt een van de bewoners aan Halsema. De burgemeester moet nadenken over een antwoord: "U vraagt mij ook om eerlijke antwoorden, maar wij hebben absoluut niet de intentie om een 'overtoeristisch' gebied in het centrum te hebben en één in Noord."

"U raakt ons echt voorgoed kwijt", zegt een bewoonster op hoge toon. "En weet u hoe wij u dan straks gaan noemen: de hoerenmadam van Amsterdam die dan eens in de zoveel tijd met het peespontje naar de overkant komt om te kijken hoe het met het sekspaleis gaat."

Halsema reageert fel: "U staat tegenover de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. U had een man nooit een hoerenmadam genoemd en ik trek mij dat aan. U vergaloppeert zich daarmee."

Het is aan de Amsterdamse gemeenteraad om uiteindelijk een besluit te nemen. Vanmiddag staat een eerste debat gepland. De besluitvorming wordt niet eenvoudig, concludeert de burgemeester na de twee informatieavonden. "Een algemeen probleem met prostitutie is dat niemand in de stad het echt graag wil", zegt ze. "Mensen hebben reële zorgen over hun woonwijk en het openbaar vervoer. Daar zullen wij heel serieus mee om moeten gaan."