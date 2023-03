Vrouw doodgeschoten in Amsterdam, vermoedelijke dader dood aangetroffen

In de Staatsliedenbuurt in Amsterdam is vanochtend een vrouw doodgeschoten. De vermoedelijke schutter werd even later dood aangetroffen in een parkeergarage verderop. Volgens de politie werd rond 08.00 uur het vuur geopend in De Wittenstraat. Ooggetuigen zagen tientallen politieauto's door de straten rijden, op zoek naar de dader. Niet veel later werd er ook een melding gemaakt van een incident bij een parkeergarage in de buurt. Onder andere een traumahelikopter werd daar opgeroepen.

Over de identiteit van het slachtoffer is verder niets bekend gemaakt. Ook over een motief is nog niets bekend. De politie doet op beide plaatsen onderzoek.

De parkeergarage waar de vermoedelijke schutter dood werd aangetroffen - NOS

Dit zijn de eerste beelden uit de De Wittenstraat: