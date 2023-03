Op 'zijn' Taaienberg prijken de benen van Boonen, waarvoor hij 6 uur stil moest staan

Mathieu van der Poel kent zijn klassiekers. Bij het zien van de Taaienberg, afgelopen vrijdag in de E3 Saxo Classic, versnelde hij. En nog voordat zijn voorwiel de kasseitjes van die steile heuvel toucheerde, was hij weg. Identiek aan Tom Boonen in zijn gloriedagen, op exact dezelfde plek. Wellicht kopieert hij de actie van Boonen zondag weer, als Van der Poel de Ronde van Vlaanderen voor de derde keer hoopt te winnen. Het zou een evenaring zijn van Boonen. Het enige verschil met de Vlaamse kasseispecialist? Boonen gebruikte op de Taaienberg vaak het geasfalteerde gootje om weg te rijden, maar daar staan anno 2023 hekken. Een detail. Standbeeld Hoewel Boonen al in 2017 stopte, hebben zijn demarrages de Taaienberg, of de 'Boonenberg' zoals het inmiddels in de volksmond heet, op de kaart gezet in Vlaanderen. En daar is de gemeente Maarkedal hem nog altijd dankbaar voor. Zó dankbaar dat er een hommage moest komen aan de inmiddels 42-jarige oud-renner. En wel bovenop zijn berg. De gemeente schreef een wedstrijd uit en tussen alle inzendingen sprong het idee van kunstenaar Thomas Huyghe er direct uit: een standbeeld van de benen van Boonen. Zelfs Boonen zelf werd er gelijk enthousiast van.

Afbeelding ter illustratie - @studiothomashuyghe

Huyghe wilde iets ludieks creëren en dat is hem gelukt. Waar kijken we precies naar? "Naar de twee benen van Tom Boonen. Ik ben geen koersfanaat, maar als ik aan de koers en aan renners denk, denk ik in eerste instantie aan hun benen. En Tom Boonen heeft indrukwekkende benen." Waarom alleen zijn benen? "Een hoofd vind ik zo clichématig. Bovendien is het heel moeilijk om dat goed te doen. Wat ik al zei: Tom heeft indrukwekkende benen. Hij is ook een groot man. En die benen wilde ik presenteren als op zichzelf staande dingen, zeg maar. Dat het iets mysterieus krijgt. Maar wel dat je het gevoel krijgt dat je bij iets echts staat. En niet bij een afbeelding van iemand." Hoe kwamen ze tot stand? "Tom was direct bereid mee te werken en is naar een bronsgieterij in de buurt gekomen. En ze hebben onder mijn supervisie een mal gemaakt van zijn benen. Die mallen zijn vervolgens in brons gegoten." Was het eenvoudig om te maken? "Nee. Tom moest er zes uur lang voor stilstaan. Drie uur per been. Hij kon nog ergens op leunen, anders was het niet vol te houden. Maar het is de moeite waard: het zijn echt zijn benen. Je ziet zelfs zijn littekens en ook een tatoeage die hij heeft."

Voor een kunstwerk bovenop de Taaienberg bedacht kunstenaar Thomas Huyge een uniek standbeeld. En daarvoor moest de oud-wielrenner (42) zelf nog wat geduld opbrengen. - NOS

"Ik heb de benen geplaatst op een lage sokkel, zodat je er naast kan gaan staan. Dat past ook bij een volksheld, dat mensen er dicht bij moeten kunnen staan." Hoe zijn de reacties? "Die zijn, in alle bescheidenheid, supergoed. Een dergelijke sculptuur is alleen maar geslaagd als de goegemeente zich ermee kan vereenzelvigen. Als ze het in hun hart opnemen. En dat is zeker gelukt. Ik ga vaak even kijken en het blijkt aan te slaan. Heel dikwijls passeren er mensen en dan stoppen ze voor een fotomomentje." "De laatste tijd wat vaker, denk ik. De koorts begint hier al te stijgen. Vrijdag was de E3 Saxo Classic en die passeerde mijn huis. Het was een drukte van jewelste, Dat zal zondag niet anders zijn."