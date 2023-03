Gouden honkbalgeneratie op zijn eind, maar Druw Jones (zoon van) komt eraan

"Toen dacht ik er nog niet zo over na", vertelt Jones ruim 26 jaar later. "Ik ging gewoon het veld in om honkbal te spelen. Het spel waar ik van houd en wat ik speel sinds ik een klein kind was. Het was een big moment en veel mensen dachten dat ik nerveus zou zijn, omdat ik zo jong was. Ze dachten dat ik zou falen. Maar daar dacht ik helemaal niet aan. Ik ging gewoon spelen."

In zijn eerste slagbeurt van zijn eerste World Series met Atlanta Braves tegen New York Yankees slaat Andruw Jones een homerun. En in zijn tweede slagbeurt slaat hij hem weer de tribune in.

Negentien jaar is hij pas, als hij op het allerhoogste podium in het honkbal naar de slagplaat loopt. Losjes zwaait hij met zijn knuppel. De zenuwen verbergt hij achter een nonchalante tred.

Andruw Jones sloeg als 19-jarig jochie twee homeruns sloeg in de World Series, was de eerste Curaçaose superster in de Major League en inspireerde zo een generatie honkballers. - NOS

Het koninkrijksteam verloor van Taiwan en later ook van Italië en zo eindigde de World Baseball Classic in een teleurstelling.

"Hensley en ik zijn een springplank geweest voor deze jongens", beseft Jones, zonder zweem van arrogantie. "Zo zien ze ons ook: wij hebben deuren voor ze geopend. Wij waren hun idool toen ze opgroeiden en nu doen ze zelf grootse dingen in de Major League. Het is leuk om met ze om te gaan en te zien hoe ze zich ontwikkelen en groeien als mens. Zij zijn nu de supersterren in de Major League. En ik ben trots op ze."

Als assistent van bondscoach Hensley Meulens is de toekomstig Hall of Famer (daar twijfelt bijna niemand aan) een manusje-van-alles. Bovenal is Jones een inspiratie voor de sterren van nu.

"Ik kan daar wel inkomen, dat het einde van de gouden generatie in zicht is", vertelt Sams. "Op Albies (26) na zijn het allemaal dertigers. En er zijn zoveel jonge talenten, waardoor het steeds moeilijker wordt om relevant te blijven. Als de clubs mogen kiezen, gaan ze voor een jonge speler, want die zijn goedkoper."

We vragen het Kalian Sams, zelf lid van die gouden Oranje-generatie die in 2011 wereldkampioen werd en daarna twee keer de halve finales van de World Baseball Classic bereikte.

Sams: "Ik weet zeker dat de agent van Simmons nu druk bezig is met clubs. Maar het zou best eens kunnen dat ze uitkomen bij een club in Japan of Zuid-Korea. Of ze tekenen een contract voor de minor league in de hoop later in het seizoen toch een kans te krijgen."

Sams zelf speelde acht jaar in de minor league, de Major League haalde hij nooit.

Opofferingsslag

In 2013 kwam voor Sams een droom uit toen hij samen met Andruw Jones mocht spelen in de World Baseball Classic. "Als jochie zat ik voor de televisie te kijken naar zijn homeruns. Door hem wist ik zeker dat ik ook honkballer wilde worden. Hij was mijn idool. Toen ik voor het eerst met hem in de lift stond, heb ik een minuut geen adem durven halen."

In dat toernooi sloeg Sams het koninkrijksteam met een opofferingsslag tegen Cuba voor het eerst naar de halve finales van de World Baseball Classic. "Dat was voor mij persoonlijk het hoogtepunt in mijn loopbaan. Helemaal omdat Jones daardoor de beslissende run kon maken."